Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц» презентована в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Гости Херсонеса Таврического познакомятся с удивительными археологическими находками, названия, материал или форма которых связаны с буквой «Ц». Среди них ‒ изящные сосуды из цветного стекла, фибула в виде цикады, цилиндрические бусины, медная цепь X‒XI вв., костяные изделия с циркульным орнаментом и многое другое. Выставка работает ежедневно: со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00. Вход свободный! Хотите изучить «алфавит древнего города»? Тогда приходите в музей-заповедник до 9 февраля на новую капсульную выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц»! — зовут гостей в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».