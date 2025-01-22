Прямо сейчас:
Главная | Культура Крыма | Херсонес Таврический | Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц» презентована в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»
Новости Республики
Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц» презентована в музее-заповеднике "Херсонес Таврический"
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц» презентована в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»

Опубликовал: КрымPRESS в Херсонес Таврический 15:25 22.01.2025

Цедилки, цепочки, сосуды из цветного стекла… Всё это ждёт вас на новой, бесплатной капсульной выставке, которая открылась в зале Византийской экспозиции музея-заповедника:

Гости Херсонеса Таврического познакомятся с удивительными археологическими находками, названия, материал или форма которых связаны с буквой «Ц». Среди них ‒ изящные сосуды из цветного стекла, фибула в виде цикады, цилиндрические бусины, медная цепь X‒XI вв., костяные изделия с циркульным орнаментом и многое другое. Выставка работает ежедневно: со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00. Вход свободный! Хотите изучить «алфавит древнего города»? Тогда приходите в музей-заповедник до 9 февраля на новую капсульную выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц»! — зовут гостей в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический». 

источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»

0 0 голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: Херсонес таврический

Херсонес таврический

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x