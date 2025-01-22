фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Выставка «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц» презентована в музее-заповеднике «Херсонес Таврический»
Опубликовал: КрымPRESS
в Херсонес Таврический
15:25 22.01.2025
Херсонес таврический 2025-01-22
Гости Херсонеса Таврического познакомятся с удивительными археологическими находками, названия, материал или форма которых связаны с буквой «Ц». Среди них ‒ изящные сосуды из цветного стекла, фибула в виде цикады, цилиндрические бусины, медная цепь X‒XI вв., костяные изделия с циркульным орнаментом и многое другое. Выставка работает ежедневно: со вторника по воскресенье ‒ с 09:00 до 18:00, в понедельник ‒ с 09:00 до 13:00. Вход свободный! Хотите изучить «алфавит древнего города»? Тогда приходите в музей-заповедник до 9 февраля на новую капсульную выставку «Херсонес от Альфы до Омеги. Ц»! — зовут гостей в Отделе по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический».
источник: пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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