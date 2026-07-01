Ялтинец выращивал и хранил коноплю. Теперь может «присесть» на 15 лет

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Ялтинское» в рамках оперативно-профилактических мероприятий обратили внимание на прохожего с явными признаками опьянения. Мужчина был остановлен на одной из улиц города.

Во время личного досмотра, который прошёл в присутствии понятых, полицейские нашли в одежде задержанного пять полимерных свёртков с веществом растительного происхождения. Дальнейший обыск по адресу проживания подозреваемого принёс новые находки: правоохранители изъяли ещё 11 свёртков из фольги с аналогичным содержимым, а также электронные весы. Экспертиза установила, что общая масса изъятого вещества составила 17,16 грамма. Оно оказалось наркотическим средством — каннабисом (марихуаной). Задержанный признал вину и пояснил, что самостоятельно выращивал коноплю на придомовом участке. Осенью прошлого года он собрал урожай, высушил и измельчил растения. По его словам, часть наркотика предназначалась для личного употребления, а часть — для последующей продажи, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственный отдел УМВД России «Ялтинское» возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере. Обвиняемому может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Помимо этого, на мужчину составили протокол по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ за употребление наркотиков без назначения врача.

По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: КрымИНФОРМ

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