За 7 лет парк сельхозтехники в Крыму обновился на 70%

О том, что за 7 лет парк сельхозтехники в республике обновился на 70%, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на пресс-конференции об итогах кампании по уборке зерновых и зернобобовых-2021. С начала этого года в Крым поставлена 261 единица сельхозтехники и оборудования общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

С 2014 по 2020 год крымским аграриям было поставлено более 3 тысяч сельхозтехники и оборудования: 766 тракторов, 553 зерноуборочных и 20 кормоуборочных комбайнов, более 1777 единиц прочей техники общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. В том числе через АО «Росагролизинг» на условиях лизинга сельхозтоваропроизводителям было поставлено 1 732 единицы агротехники на общую сумму более 6 миллиардов рублей, — цитирует пресс-служба вице-премьера.

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что в этом году уже закуплено 39 комбайнов общей стоимостью более 400 миллионов рублей, что составляет 135,7% от прогноза. Также были приобретены 79 тракторов на сумму более 360 миллионов рублей – 131,7% от прогноза и 143 единицы прочей сельхозтехники и оборудования общей стоимостью более 260 миллионов рублей.