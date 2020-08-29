Засуха в Крыму – для природы ничего хорошего, но не катастрофа

В Крыму бывали и более засушливые периоды, чем нынешний год, поэтому природа полуострова не пострадает. Об этом сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского. Ученые уточняют: засухи приходятся на максимумы солнечной активности 11- и 22-летних циклов. Подобные проблемы с водой Крым наблюдал в 1993-1994 годах.

Засуха для флоры и фауны Крыма является стрессом, но этот процесс обратим… Наиболее остро на эти изменения реагирует биота (живые организмы). На время исчезают некоторые виды растений, но Крым – это регион, в котором соприкасаются и взаимодействуют горы и равнины, степи и леса, море и суша. Если в одном местоположении биоте некомфортно, она перебирается в более комфортные условия, – рассказала заведующая кафедрой геоэкологии факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии КФУ им. Вернадского Татьяна Бобра.

Она уточнила, что уникальность полуострова заключается в его рефугиумах (местах, где живые организмы переживают неблагоприятные условия). Вследствие засухи могут погибнуть отдельные представители некоторых видов флоры и фауны полуострова, при этом в Крыму и ранее наблюдалась тенденция исчезновения из привычных видов ценозов растений, которые требуют более влажных условий. На их место приходят те виды, которые способны выдержать засушливые условия.

Однако следствия этих процессов ощутимы. Достаточно посмотреть на симферопольское водохранилище. Водные экосистемы изменились на околоводные, но и они заселены гидрофильными растениями. Одно биоразнообразие сменилось на другое. Это абсолютно нормальное явление для природы, – заключила Татьяна Бобра.