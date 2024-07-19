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Жара в у не отступает. В МЧС предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове

Жара в Крыму не отступает. В МЧС предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на полуострове

Опубликовал: CrimeaPRESS в Погода в Крыму 13:34 19.07.2024

20 -23 июля в Крыму (и в Севастополе тоже) сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В МЧС распространили штормовое предупреждение:

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 20 — 23 июля в Крыму и в г. Севастополь сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Напомним, с 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора. Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях населённых пунктов допускается только при строгом соблюдении требований пожарной безопасности.

Узнайте больше:  Крымский полуостров: погода 17 июля

КСТАТИ! Очередной погодно-температурный рекорд вчера был побит в Симферополе. Как сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, 18 июля в Симферополе воздух прогрелся до +39,1 С, что на 2,8 градуса выше, чем в 2001 году. Вывод: такая жара в Крыму — раз в четверть века.

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