Жаркое время требует холодных решений: как выбрать холодильник и не прогадать

По статистике, летом каждый третий из нас задумывается о покупке нового холодильника. И в большинстве случаев такие запросы связаны отнюдь не с желанием сменить технику из-за того, что модель вышла из моды. Увы, но… законы Мерфи ведь никто не отменял… именно в сильную жару холодильные установки выходят из строя. Одни начинают при работе вроде бы по мелочам, но подводить своих хозяев — не держат температуру, самостоятельно запускают режим «разморозки» в самый неподходящий момент или, напротив, замораживают продукты «в лёд»; другие же «приказывают долго жить» раз и навсегда, да ещё и без предупреждений.

Именно поэтому специалисты рекомендуют с покупкой нового холодильника, если предпосылки к выходу его из строя есть, перед летним сезоном задуматься загодя. Хотя бы потому, что к выборку столь дорогостоящей техники всё-таки следует подходить скрупулёзно и без пешки. Ну и вторая причина: зачастую в разгар лета магазины поднимают цены на столь востребованный в жаркий период товар.

Что же нужно знать, чтобы при покупке холодильника удалось не только сэкономить, но и сделать правильный выбор? На самом деле, говорят эксперты, не всё так сложно, как кажется на первый взгляд. Стоит принять к сведению несколько основных моментов, чтобы приобретение оказалось удачным, а значит прослужило верой и правдой не один год. Итак, стоит учесть, что:

Холодильники — техника громоздкая. Нередки случаи, когда покупатели «промахиваются» c нужными им габаритами, оценивая их «на глаз». Поэтому крайне важно чётко определиться с параметрами холодильника до того, как прийти за ним в магазин (оффлайн или онлайн — значения не имеет). Другими словами, необходимо точно измерить то место, где будет установлен холодильник. Главные ориентиры:

дверца должна открываться свободно;

при этом от стены до кондесатора (задняя поверхность холодильника) должно оставаться 7-10 см.

Второй момент, который стоит учитывать при выборе холодильника, — его объёмы. Здесь исходить стоит из количества человек, которые будут использовать технику. Так:

если установка будет хранить продукты из расчёта на одного-двух домочадцев, то вполне уместным будет агрегат объёмом от 200 до 380 литров. Как однокамерный, так и двухкамерный (многокамерный);

для семьи из 3-4 человек подойдёт техника объёмом от 350 до 530 литров;

если же холодильнику доведётся обслуживать группу людей от 5 персон и позволяет площадь, то лучше приобрести агрегат 440+ литров.

Ещё один параметр холодильников, на котором необходимо сделать акцент — тип компрессора, а они бывают линейными и инверторными. Первый работает, включаясь и выключаясь, достигая определённого уровня температуры; второй работает постоянно, непрерывно поддерживая заданную температуру. На какой компрессор сделать ставку? Если речь идёт об экономии, малошумности и более внушительном сроке эксплуатации, то стоит отдать предпочтение холодильнику с инверторным компрессором.

И! Компрессоров у агрегата может быть два! И это удобно. В отличии от одного компрессора, работающего на холодильную и морозильную камеры одновременно, работу двух компрессоров, раздельно «обслуживающих» камеры можно регулировать (в том числе и отключая один из них), определяя тем самым разную температуру для каждого из блоков.

No Frost, Full No Frost и капельная система — ещё три параметра, которые нужно иметь в виду при выборе холодильника:

первый говорит о том, что агрегат умеет предотвращать образование наледи на стенках и поддерживать сухой микроклимат. Другими словами, не будет нужды постоянно размораживать холодильник;

второй имеет раздельную систему оттаивания испарителя.

при капельной же системе при работе компрессора на задней стенке образуются льдинки, которые стекают в поддон.

Какой тип разморозки из выше обозначенных лучше? Специалисты в большинстве случаев рекомендуют к выбору систему No Frost. Как более современную и надёжную.

И, наконец, стоит озвучить ответ на вопрос, которым все мы задаёмся, когда от размышлений переходим к действиям — Можно ли сэкономить на покупке холодильника? И вот тут эксперты расходятся во мнениях: одни безапелляционно заявляют, что если нужда в этом есть, то подобрать бюджетную модель в общем-то труда не составит. Другие же советуют думать на перспективу и подходить к экономии иначе, а именно — выбирать модели, которые смогут работать, каждый день всего срока эксплуатации экономя средства владельца. Здесь совет один: приобретать холодильники с определённым классом энергопотребления. Как выбрать? Производители этот параметр отмечает буквой А и плюсами возле неё. Чем больше плюсов, тем меньше электричества расходует аппарат. Что же касается агрегатов с более высоким уровнем потребления электричества, то они маркируются буквам В, C, D и далее по алфавиту. Чем, соответственно, дальше от буквы А, тем меньше ваш «холодный друг» сэкономит вам денег за время сосуществования с вами.

Но есть и ещё один способ сэкономить: стоимость холодильников напрямую зависит от дополнительных возможностей, которые в них «заложили» производителей. Так, к примеру, многие современные модели оснащены ледогенераторами (автоматическими, в том числе), могут похвастаться антибактериальным покрытием (ионы серебра предотвращают размножение бактерий и микробов), имеют режим «суперзаморозки», при котором температура может понижаться до -24°С, а также общаются со своими владельцами через индикатор открытой двери – если она не закрыта, или не плотно прилегает, холодильник подаёт соответствующий сигнал. Естественно, что такие агрегаты стоят на порядок-два-три дороже своих менее «умных» коллег.

Вывод из всего выше сказанного? К выбору холодильника, естественно, стоит подходить максимально взвешенно. Есть ли более простой путь обзавестись хорошим «холодным помощником»? Тут рецепт один: какую-бы вы сумму не рассчитывали потратить, всё же лучше отдать предпочтение техники известных брендов. Как-то: Vestfrost, Bosch, Samsung, LG, ARCTIC, Whirlpool, Electrolux и т.д. Они не только «заточены» на производство качественных агрегатов, рассчитанных на долгосрочную эксплуатацию, но и, как правило, предлагают оптимальные условия гарантии.