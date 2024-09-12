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Жителя Севастополя лишат свободы за публичные призывы к экстремизму
фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Жителя Севастополя лишат свободы за публичные призывы к экстремизму

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:23 12.09.2024

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Нахимовского района г. Севастополя, суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего местного жителя по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети «Интернет»).

Судом установлено, что в январе и марте 2023 года мужчина в групповой переписке в мессенджере опубликовал сообщения, содержащие призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы людей определенной национальности.

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Сообщения были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. По данным фактам возбуждено уголовное дело.

Нахимовский районный суд г. Севастополя с учетом мнения государственного обвинителя назначил виновному 1 год и 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься администрированием сайтов в Интернете в течение 2,5 лет.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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