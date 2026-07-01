Жителя Ялты заключили под стражу: слонялся по улицам пьяным. Итог — нашли марихуану

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России «Ялтинское» на одной из городских улиц выявили мужчину с явными признаками опьянения.

При личном досмотре задержанного, проведённом в установленном порядке в присутствии понятых, в одежде у мужчины было обнаружено 5 полимерных свёртков, содержащих вещество растительного происхождения.

Также в ходе обыска по месту проживания ялтинца полицейские изъяли 11 свёртков из фольги с аналогичным веществом и электронные весы.

Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество общей массой 17,16 грамма является наркотическим средством – каннабис (марихуана).

Фигурант сознался в содеянном и рассказал, что выращивал растения конопли на придомовой территории. Осенью прошлого года он собрал урожай, высушил и измельчил. По его словам, наркотическое средство хранилось как для личного потребления, так и в целях последующего сбыта.

Следственным отделом УМВД России «Ялтинское» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере». Мужчине предъявлено обвинение, ему может грозить лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Кроме того, в отношении ялтинца составлен протокол по ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств без назначения врача.

Судом фигуранту избрана мера пресечения – заключение под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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