Бизнес нужно защищать: не упустите момент — зарегистрируйте товарный знак

Примета последних лет: день за днём возникают новые компании. При этом уровень конкуренции, разумеется, растёт. Во многом такая ситуация действует на бизнесменов позитивно, заставляя двигаться вперёд и развиваться. Как результат, услуг и уникальных товаров становится больше. Но! Обратная сторона медали: конкурентная среда не всегда — честная конкурентная среда. Проще говоря — идеи воруют, продукцию подделывают. Самое обидное то, что зачастую такие ситуации оборачиваются весьма неожиданно — оригиналы «битву» за клиентов и покупателей проигрывают, тогда как «фальшивки» выходят на передовые позиции. Или же, напротив, наносят непоправимый ущерб репутации. При этом доказать, что кто-то что-то у кого-то украл бывает очень непросто. Между тем, говорят специалисты, всё было бы гораздо проще будь бизнесмены более расторопными и более осмотрительными — законодательством предусмотрена защита предпринимателей от нечестной конкуренции в том, что касается прав на товары, услуги и т.д.

Речь идёт о так называемых «товарных знаках». Это графические обозначения, которые определяют уникальность продукции, буквально «привязывая» её к фирме-производителю. Процедура проводится по определённым правилам компаниями, которые имеют право осуществлять такие действия. В Патентно-Правовом Бюро «Патентиум» https://ekaterinburg.patentium.ru поясняют:

Регистрация товарного знака гарантирует, что его использование другими лицами является незаконным. Зарегистрировать можно любое визуальное (изобразительное), словесное, объемное или комбинированное обозначение. После подтверждения регистрации торгового знака владелец имеет исключительное право на его использование для получения личной прибыли. С этого момента он может продать его, выставив любую стоимость, а также передать право на ТЗ по франшизе или лицензионному договору любому заинтересованному лицу.

Другими словами, наличие товарного знака — это гарантия не столько того, что товар с нестандартной формулой и составом, услугу, которая так или иначе, но отличается от оказываемых другими, неординарное название и т.д. не украдут, сколько возможность доказать этот факт и, соответственно, наказать «нарушителей порядка», вернув себе своё.

Дорогое ли это удовольствие — зарегистрированный товарный знак? Разумеется, это недёшево. Да и процедура не так проста, как кажется, хотя бы потому, что занимает определённое время. Однако, говорят специалисты, такой шаг — оправданное решение. Более того, это практика является стандартом для большинства цивилизованных стран, ведь она позволяет вести бизнес и быть уверенным в его безопасности вне зависимости от того, насколько честны конкуренты.