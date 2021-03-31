В Тегеране изучили эффективность арбидола в борьбе с COVID-19

Арбидол (действующее вещество – умифеновир) показал преимущества в лечении пациентов с COVID-19 в сравнении с использованием калетры (действующие вещества – лопинавир и ритонавир). К таким выводам пришли сотрудники Института медицинских наук в Иране, опубликовавшие результаты анализа в британском журнале BMC Infectious Diseases.

Работа стала первым рандомизированным контролируемым исследованием в Иране, показавшим преимущества использования умифеновира для людей с коронавирусной инфекцией. Согласно полученным результатам, арбидол способствовал клиническим улучшениям, в том числе нормализации важнейшего показателя – насыщенности крови кислородом.

В исследовании участвовали люди с подтвержденным диагнозом. Их средний возраст составил 56 лет. Одним участникам исследования давали комбинацию из умифеновира и гидроксихлорохина, а другим – комбинацию из лопинавира-ритонавира и гидроксихлорохина.

Недельное наблюдение за изменениями клинической картины показало, что в первой группе нормализовалась кислородная сатурация крови. Это важнейший показатель, особенно при выявлении пневмонии. Соответственно, и срок выписки для таких больных подходил на четверть быстрее (7,2 суток госпитализации против 9,6 суток).

Исследование иранских ученых показало преимущества использования арбидола с гидроксихлорохином в снижении признаков COVID-19 и нормализации состояния пациентов, отметила представитель НИИВС им. Мечникова Ирина Ленева в комментарии «Новым известиям».

Она добавила, что хотя исследование проведено на небольшой группе людей, его результаты совпали с итогами трех работ, проведенных в Китае. Там арбидол уже включили в официальные рекомендации по лечению новой инфекции, напомнила Ленева.

Исследования китайских ученых тоже показали преимущества арбидола перед калетрой в сокращении времени госпитализации и достижении отрицательного анализа на наличие коронавируса. При этом среди разных противовирусных средств арбидол показал один из самых высоких профилей безопасности, отметила ученая.

По ее словам, для создания мощной доказательной базы арбидол нуждается в дальнейшем изучении в рамках масштабных исследований, но применение его уже сейчас и эффективно, и безопасно.

Источник: https://newizv.ru/news/world/31-03-2021/britanskie-smi-uchyonye-iz-irana-podtverdili-effektivnost-arbidola