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Квадратные метры «делают деньги» — инвестиции в объекты коммерческой недвижимости
фото: pikist.com

Квадратные метры «делают деньги» — инвестиции в объекты коммерческой недвижимости

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:34 06.05.2024

Коммерческая недвижимость включает в себя различные типы объектов недвижимости, которые предназначены для использования в коммерческих целях, то есть для ведения бизнеса или получения дохода. Вот некоторые из основных типов объектов коммерческой недвижимости:

  • офисные здания и помещения: здания и помещения, предназначенные для работы офисов и предоставления офисных услуг. Они могут включать в себя офисные здания, бизнес-центры, административные здания, коворкинговые пространства и т.д.
  • торговые объекты: коммерческая недвижимость также включает в себя объекты, предназначенные для розничной торговли. Это могут быть торговые центры, магазины, универмаги, супермаркеты, торговые галереи и другие объекты розничной торговли.
  • промышленные объекты: к промышленной недвижимости относятся объекты, предназначенные для производства, складирования и распределения товаров. Это могут быть заводы, производственные комплексы, склады, логистические центры и т.д.
  • гостиничные объекты: коммерческая недвижимость включает в себя также объекты гостиничного и гостеприимного сервиса, такие как отели, мотели, гостевые дома, курортные комплексы и другие объекты временного проживания.
  • ресторанные и развлекательные объекты: объекты, предназначенные для общественного питания и развлечений. Они могут включать в себя рестораны, кафе, бары, клубы, кинотеатры, боулинг-клубы, игровые зоны и т.д.
  • медицинские и образовательные объекты: коммерческая недвижимость может также включать объекты, связанные с образованием и здравоохранением, такие как школы, учебные центры, университеты, больницы, клиники и другие медицинские учреждения.

Отметим здесь: считается, что покупка офисов — самое выгодное вложение средств с точки зрения инвестирования. Хочешь — сам работай в нём, а хочешь сдавай в аренду. Ну и, разумеется, последующая продажа офиса https://brightrich.kz/prodazha-ofisa/, как правило, даёт «плюс» к изначально вложенной сумме от 30%.

Что говорят по этому поводу эксперты?

А они подтверждают: покупка офисных зданий может быть выгодным вложением средств с точки зрения инвестирования. Однако и предупреждают: как и любая инвестиция, такое вложение средств имеет свои преимущества и недостатки.

Преимущества инвестирования в офисные здания:

  • стабильный поток дохода: при сдаче офисного здания вы можете получать стабильный поток платежей от арендаторов, что обеспечивает постоянный доход.
  • долгосрочность арендных договоров: обычно арендные договоры на офисные помещения заключаются на длительные сроки, что обеспечивает стабильность дохода на продолжительное время.
  • возможность увеличения стоимости: при правильном управлении и улучшении офисного здания его стоимость может увеличиваться со временем, что позволяет получить капитальную прибыль при его последующей продаже.
  • контроль над активом: владение офисным зданием дает вам полный контроль над активом и возможность влиять на его управление и использование.

Однако есть и недостатки:

  • риски вакансий: офисные здания могут столкнуться с риском вакансий, особенно в периоды экономической нестабильности или изменений в бизнес-окружении.
  • затраты на обслуживание и управление: владение офисным зданием требует затрат на его обслуживание, управление и ремонт, что может снизить доходность инвестиции.
  • зависимость от экономических условий: рентабельность инвестиции в офисное здание может зависеть от экономических условий, спроса на офисные помещения, уровня арендных ставок и других факторов.

В целом, инвестирование в офисные здания может быть привлекательным вариантом, особенно при правильном подходе к выбору объекта, управлению недвижимостью и арендным бизнесом. Однако перед принятием решения о вложении средств в офисное здание необходимо тщательно изучить рынок, оценить риски и потенциальную доходность инвестиции.

Какие офисы на данном этапе самые «ходовые» с точки зрения инвестирования в такие объекты? Здесь специалисты выделяют такую «золотую шестёрку»:

  • офисные здания в центральных деловых районах крупных мегаполисов часто представляют высокий спрос на аренду и имеют потенциал для увеличения стоимости. Эти здания обычно находятся в привлекательных локациях с хорошо развитой инфраструктурой.
  • в последние годы коворкинговые пространства становятся все более популярными среди предпринимателей, фрилансеров и стартапов. Инвестирование в офисные здания, предназначенные для коворкинга, может быть перспективным вариантом, учитывая растущий спрос на такие услуги.
  • офисные здания, которые могут быть легко адаптированы для других целей, таких как многофункциональные комплексы или объекты смешанного использования, могут представлять дополнительную ценность для инвесторов.
  • офисные здания с долгосрочными арендными договорами с надежными арендаторами могут представлять стабильный поток дохода для инвесторов.
  • офисные здания, оснащенные современными технологиями для энергосбережения («зелёные технологии») и сертифицированные по стандартам устойчивости, могут быть более привлекательными для инвесторов, учитывая растущий интерес к экологической ответственности и устойчивости.
  • в некоторых случаях инвестирование в офисные здания в развивающихся регионах или городах может представлять высокий потенциал для роста стоимости недвижимости, учитывая перспективы роста бизнеса и развития инфраструктуры в этих регионах.

Это лишь некоторые из направлений, которые могут быть перспективными для инвестирования в офисные объекты. Однако перед принятием решения о вложении средств в конкретный объект следует провести тщательный анализ рынка и оценить риски и потенциальную доходность инвестиции.

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