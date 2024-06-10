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Шрифты в дизайне: как написать, чтобы увидели и поняли все
иллюстрация: typetype.ru

Шрифты в дизайне: как написать, чтобы увидели и поняли все

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:23 10.06.2024

Специалисты подчёркивают: шрифты играют чрезвычайно важную роль в дизайне. И вот несколько основных причин, почему выбор шрифта столь важен:

Передача настроения и тона:

  • шрифты могут вызывать разные эмоциональные реакции. Например, шрифты с засечками (serif) часто воспринимаются как более традиционные и формальные, в то время как шрифты без засечек (sans-serif) выглядят современнее и проще.

Читаемость и удобочитаемость:

  • правильный выбор шрифта влияет на удобство чтения текста. Например, для длинных текстов лучше подходят шрифты с хорошей читаемостью, такие как Times New Roman или Arial.
  • кегль (размер) и интерлиньяж (межстрочный интервал) также важны для удобства чтения.

Идентичность бренда:

  • шрифты помогают сформировать уникальную визуальную идентичность бренда. Например, шрифт Coca-Cola мгновенно узнаваем и ассоциируется с брендом.

Иерархия и структура:

  • использование разных шрифтов, размеров и стилей помогает создать визуальную иерархию, указывая на важность различных элементов на странице. Заголовки, подзаголовки и основной текст должны быть визуально различимы.

Последовательность и гармония:

  • согласованное использование шрифтов помогает создать единый и профессиональный вид дизайна. Обычно рекомендуется использовать не более двух-трех разных шрифтов в одном проекте, чтобы избежать визуального хаоса.

Адаптивность и универсальность:

  • шрифты должны хорошо выглядеть на разных устройствах и экранах. Важно, чтобы выбранные шрифты были читабельны и адаптивны, особенно в веб-дизайне.

Соответствие целевой аудитории:

  • шрифты должны соответствовать ожиданиям и предпочтениям вашей целевой аудитории. Например, шрифты, используемые в детской книге, будут сильно отличаться от тех, что применяются в корпоративных отчетах.

Лицензирование и доступность:

  • некоторые шрифты имеют ограничения по использованию, особенно коммерческому. Важно убедиться, что у вас есть права на использование выбранного шрифта в вашем проекте.

Примеры использования шрифтов в дизайне:

  • корпоративный дизайн: Helvetica, Arial или Times New Roman часто используются из-за их нейтрального и профессионального вида.
  • креативный дизайн: необычные и художественные шрифты могут добавить уникальности и выразительности.
  • веб-дизайн: Google Fonts и другие веб-шрифты, такие как Open Sans или Roboto, обеспечивают хорошую читаемость и кроссплатформенную совместимость.

Другими словами, выбор шрифта — это не просто эстетический выбор, это важный аспект дизайна, который влияет на восприятие, читаемость и идентичность бренда. Хорошо подобранный шрифт может значительно улучшить общее впечатление от вашего проекта.

Шрифт — кому доверить подбор

Подбором шрифтов обычно занимаются дизайнеры, специализирующиеся на графическом дизайне, веб-дизайне, типографике или бренд-дизайне. Отметим, что процесс подбора шрифтов включает несколько этапов.

Кто занимается подбором шрифтов

  • графические дизайнеры: занимаются созданием визуального контента для печатных и цифровых медиа.
  • веб-дизайнеры: фокусируются на дизайне веб-сайтов, обеспечивая хорошую читаемость и совместимость шрифтов с различными устройствами и браузерами.
  • типографы: специалисты, занимающиеся искусством и техникой наборного дела, детально прорабатывают выбор шрифтов и их использование.
  • бренд-дизайнеры: работают над визуальной идентичностью бренда, включая логотипы и фирменный стиль, который часто включает уникальные шрифты.

Процесс подбора шрифтов

Определение целей и задач:

  • понимание, для какого проекта или бренда требуется шрифт, а также какие эмоции и сообщения он должен передавать.
  • изучение целевой аудитории и её предпочтений.

Исследование и анализ:

  • изучение различных шрифтов и их особенностей.
  • анализ конкурентов и примеров удачного использования шрифтов в схожих проектах.

Создание moodboard (доска настроения):

  • сбор визуальных референсов и примеров шрифтов, которые могут подходить для проекта.
  • использование moodboard для обсуждения и согласования с клиентом или командой.

Подбор и тестирование шрифтов:

  • выбор нескольких подходящих шрифтов и их тестирование в контексте проекта.
  • оценка читаемости, эстетики и соответствия общему стилю.

Комбинирование шрифтов:

  • подбор шрифтов, которые хорошо сочетаются друг с другом (например, для заголовков и основного текста).
  • проверка их гармонии и визуального баланса.

Создание макета:

  • применение выбранных шрифтов в макете дизайна.
  • оценка общего вида и функциональности макета.

Обратная связь и доработка:

  • получение обратной связи от клиента или команды.
  • внесение необходимых корректировок и доработок.

Финализация и утверждение:

  • утверждение окончательного выбора шрифтов.
  • подготовка рекомендаций по использованию шрифтов, включая размеры, интервалы и стили.

Инструменты и ресурсы для подбора шрифтов

Шрифтовые библиотеки:

  • Google Fonts, Adobe Fonts, MyFonts и другие ресурсы предоставляют широкий выбор шрифтов для различных нужд.

Типографические гайды:

  • справочники и руководства по типографике, которые помогают лучше понять, как использовать шрифты.

Дизайнерские программы:

  • Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign и другие программы позволяют тестировать и применять шрифты в дизайне.

Плагины и расширения:

  • инструменты вроде WhatFont, которые помогают идентифицировать шрифты на веб-сайтах.

Процесс подбора шрифтов требует как творческого подхода, так и внимательного анализа, чтобы достичь оптимального результата, который будет эстетически привлекательным и функциональным.

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