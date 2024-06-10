Шрифты в дизайне: как написать, чтобы увидели и поняли все

Подбором шрифтов обычно занимаются дизайнеры, специализирующиеся на графическом дизайне, веб-дизайне, типографике или бренд-дизайне. Отметим, что процесс подбора шрифтов включает несколько этапов.

Кто занимается подбором шрифтов

графические дизайнеры: занимаются созданием визуального контента для печатных и цифровых медиа.

веб-дизайнеры: фокусируются на дизайне веб-сайтов, обеспечивая хорошую читаемость и совместимость шрифтов с различными устройствами и браузерами.

типографы: специалисты, занимающиеся искусством и техникой наборного дела, детально прорабатывают выбор шрифтов и их использование.

бренд-дизайнеры: работают над визуальной идентичностью бренда, включая логотипы и фирменный стиль, который часто включает уникальные шрифты.

Процесс подбора шрифтов

Определение целей и задач:

понимание, для какого проекта или бренда требуется шрифт, а также какие эмоции и сообщения он должен передавать.

изучение целевой аудитории и её предпочтений.

Исследование и анализ:

изучение различных шрифтов и их особенностей.

анализ конкурентов и примеров удачного использования шрифтов в схожих проектах.

Создание moodboard (доска настроения):

сбор визуальных референсов и примеров шрифтов, которые могут подходить для проекта.

использование moodboard для обсуждения и согласования с клиентом или командой.

Подбор и тестирование шрифтов:

выбор нескольких подходящих шрифтов и их тестирование в контексте проекта.

оценка читаемости, эстетики и соответствия общему стилю.

Комбинирование шрифтов:

подбор шрифтов, которые хорошо сочетаются друг с другом (например, для заголовков и основного текста).

проверка их гармонии и визуального баланса.

Создание макета:

применение выбранных шрифтов в макете дизайна.

оценка общего вида и функциональности макета.

Обратная связь и доработка:

получение обратной связи от клиента или команды.

внесение необходимых корректировок и доработок.

Финализация и утверждение:

утверждение окончательного выбора шрифтов.

подготовка рекомендаций по использованию шрифтов, включая размеры, интервалы и стили.

Инструменты и ресурсы для подбора шрифтов

Шрифтовые библиотеки:

Google Fonts, Adobe Fonts, MyFonts и другие ресурсы предоставляют широкий выбор шрифтов для различных нужд.

Типографические гайды:

справочники и руководства по типографике, которые помогают лучше понять, как использовать шрифты.

Дизайнерские программы:

Adobe Illustrator, Photoshop, InDesign и другие программы позволяют тестировать и применять шрифты в дизайне.

Плагины и расширения:

инструменты вроде WhatFont, которые помогают идентифицировать шрифты на веб-сайтах.

Процесс подбора шрифтов требует как творческого подхода, так и внимательного анализа, чтобы достичь оптимального результата, который будет эстетически привлекательным и функциональным.