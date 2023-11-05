В новогодние праздники в Крым пойдут дополнительные поезда из Москвы и Санкт-Петербурга

Напомним, что Крымский полуостров с материковой частью России связывают поезда компании «Гранд Сервис Экспресс» grand-service-express.ru. Поездки осуществляются на фирменных составах «Гранд-Экспресс» и «Таврия». Таким образом с Крымом осуществляют взаимодействие более 40 крупных населённых пунктов. И движение это — практически безостановочное. Ещё и по той причине, что с 24 февраля 2022 года небо над полуостровом «закрыто» в связи с проведением Специальной военной операцией — аэропорт «Симферополь» не работает.

Традиционно нагрузка на поезда увеличивается в «горячий» летний курортный сезон, а также в праздничные календарные даты. Как-то: майские торжества, а также, конечно же, новогодние и рождественские праздники. И уже сейчас, советуют специалисты, стоит озадачиться бронированием ж/д билетов на конец декабря — начало января.

Прогнозируя повышенный спрос на визиты в Крым в новогодние каникулы, «Гранд Сервис Экспресс» вводит дополнительные поезда по следующим маршрутам:

поезд №171/172 будет курсировать по маршруту Санкт-Петербург – Симферополь, поезд №175/176 по маршруту Москва – Симферополь.

поезд №171/172 будет отправляться из Симферополя 25, 26, 27, 29, 30, 31 декабря, 2, 3, 5, 6, 7 января 18:40. В Петербург поезд прибудет через день в 12:57.

из Петербурга поезд будет отправляться 27, 28, 29, 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 января в 19:26. В Симферополь поезд прибудет через день в 12:35 (для рейсов отправлением из Петербурга 8 и 9 января – прибытие в Симферополь в 13:55).

поезд №175/176 будет отправляться из Симферополя 27, 28 декабря, 1, 2, 6, 7 января в 01:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26.

из Москвы поезд будет уходить с Павелецкого вокзала 29, 30 декабря, 3, 4, 8, 9 января в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующий день в 18:10 (кроме 10 января, когда поезд прибудет в Симферополь в 17:25).

Отмечается, что в составы поездов включены плацкартные и купейные вагоны. Кроме двух вышеуказанных поездов с 10 декабря в Крым из Москвы ежедневно будут отправляться 4 поезда, 1 из Санкт-Петербурга и 4 поезда из регионов.

Подчеркнём, что Крымский полуостров вошёл в ТОП-10 самых популярных мест отдыха на новогодние праздники, исходя из статистики бронирования на данный момент. При этом, правда, ажиотажного спроса, который фиксировался до начала СВО, нет — он держится на уровне прошлого года. Также эксперты говорят, что ситуация в этом плане довольно лабильная: на предпочтения путешественников сильно влияет текущая новостная лента.