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В Сочи в июне встретили трёхмиллионного туриста. Чем город привлекает путешественников
иллюстрация: pikist.com

В Сочи в июне встретили трёхмиллионного туриста. Чем город привлекает путешественников

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 17:28 01.07.2024

В июне Сочи встретил трёхмиллионный турист, а загруженность отелей и гостиниц составляет в среднем 86,3%, а в горном кластере примерно 60%.

Сегодня в Сочи функционируют более 2,3 тыс. объектов размещения. Современные отели уровня 4-5 звезд, управляемые крупными гостиничными операторами, будут открыты в Лазаревском районе. Реализация этих проектов увеличит количество номеров на курорте на 6 тыс. мест, рассказали в пресс-службе городской администрации. По словам и.о. главы Сочи Андрея Прошунина, к концу 2024 года ожидается более 7,8 млн посетителей, — сообщает новости Сочи с «полей туристических» Информационный портал города. 

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