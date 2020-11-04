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Чёрная пятница в России грядёт! Что, где, почём?
иллюстрация: MAKY_OREL, pixabay.com

Чёрная пятница в России грядёт! Что, где, почём?

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 16:13 04.11.2020

Начать, конечно, стоит с того, что Чёрная пятница или Black Friday (традиционная глобальная распродажа) уже не та, какой была ещё несколько лет назад. И в данном случае «на лицо» прогресс, а не регресс! Всё дело в том, что эта акция торговых площадок, когда практически единовременно по всему миру магазины существенно «роняют» цены едва ли не на все товары, из мероприятия «в реале» перебралась онлайн. Тем самым, расширив свою аудиторию в сотни раз. Ещё бы! Только самый ленивый может отказаться от шоппинга в виртуальных магазинах, не вставая с дивана, когда там ценники с небывалой скоростью  теряют доллары, рубли, евро, йены и т.д. 

Чёрная пятница в России в этом году (а случится она 27 ноября!), поговаривают знатоки, обещает быть особенно жаркой. Ведь COVID-19 «подсадил» на онлайн-покупки даже самых стойких приверженцев походить-побродить между прилавками супермаркетов в оффлайн-режиме. Так что в дни снижения цен «столпотворения» на просторах Всемирной паутины точно не избежать. Тем более, торговые площадки в своём стремлении охватить максимальную аудиторию открыто заявляют: жадничать не намерены ни в чём. Обещают и по-настоящему хорошими товарами от души «завалить», и на скидки не поскупится.

И до 27 ноября, и после…

Говоря о Чёрной пятнице образца 2020 года, стоит отметить и такой факт: многие торговые площадки «скидочное удовольствие» одним днём ограничивать не намерены. Кто уже «распродаётся», а кто-то анонсирует, что горячие цены продержит до первой декады декабря включительно. Так, к примеру:

  • В М.Видео (интернет-магазин цифровой и бытовой техники и электроники) максимальные скидки покупателей ждут до 11 ноября 2020 года, но до 9 декабря можно будет резервировать товары;
  • Распродажа на AliExpress (интернет-магазин электроники, модных новинок, телефонов и аксессуаров, компьютерной электроники, игрушек и т.д.) пройдет в два этапа: до 11 ноября предлагается «резервировать» товары, собирать купоны и промокоды для скидки; а с 11 по 13 ноября заказывать товары и применять бонусы для их покупки.
  • В ЭЛЬДОРАДО (интернет-магазин электроники, цифровой и бытовой техники) же максимальные скидки ждут покупателей до 9 ноября 2020 года;
  • Л’Этуаль (интернет-магазин косметики) покупателям и вовсе дал месяц на раскачку, сделав весь ноябрь «скидочным».

И это лишь четыре примера торговых площадок, участвующих в Чёрной пятнице в России! А по факту их — сотни!

Что обещают участники Black Friday в России?

Большинство однозначно заявляют: реализовывать товары будут со скидками от 60 до 90%! При этом в наиболее выгодном положении, разумеется, окажутся те покупатели, которые заранее «запасутcя» промокодами, бонусами и купонами на скидки, которые уже сейчас раздают своим потенциальным клиентами магазины.

Чёрная пятница в России грядёт! Что, где, почём?

Чёрная пятница в России грядёт! Что, где, почём?

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