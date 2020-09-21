"Дитям - мороженое!" Да и взрослым тоже... Почему это лакомство - лучший десерт

Мороженое!!! Как говорят знатоки вкусовых пристрастий человека, это слово у многих — как у детей, так и у взрослых — ассоциируется, если не с праздником, то с удовольствием точно. Причём — не от случая к случаю или пару раз в месяц. Статистика красноречива: каждый четвёртый из нас балует себя этим лакомством как минимум раз в неделю, те же, у кого есть дети и того чаще — пару-тройку раз непременно. А ещё мороженое тот продукт, с выбором которого у многих возникают буквально колоссальные проблемы! По той простой причине, что на день сегодняшний рецептов этой вкусняшки столько, что можно пробовать по одному в день и растянуть дегустацию на несколько недель.

Но! Отметим тренд последнего времени — домашнее мороженое, изготовленное собственноручно, упорно отвоёвывать позиции у промышленного. Конечно же, это веяние времени — моду на всё натуральное диктуют приверженцы здорового питания без лишних составляющих. Впрочем, дело не только в его пользе: холодная сладость «handmade» не сложно создаётся, как кажется на первый взгляд, а по вкусу зачастую превосходит «магазинное».

А как же иначе? Ведь в составе лакомства, сделанного в «домашней лаборатории» используются, как правило, самые лучшие по качеству продукты. Так, в традиционном такого рода десерте главные ингредиенты это: сливки, качественное молоко, яйца. А при помощи различных добавок — шоколада, фруктов, сгущёнки, банана, фисташек, мяты — можно создать настоящий шедевр! Было бы… что называется… желание.

И вот это самое желание — стать мастером по изготовлению домашнего мороженого — эксперты, изучающие эту вкусность вдоль и поперёк, советуют в себе культивировать! Почему? Оказывается это сладкое блюдо, если оно приготовлено качественно, обладает целым рядом замечательных свойств. Как-то (и это, заметьте, факты, подтверждённые исследованиями):

мороженое — отличный перекус тогда, когда необходимо быстро утолить голод. Из-за большого количества жиров и углеводов оно даёт быстрое чувство насыщения, которое не проходит несколько часов;

изготовленное из добротных сливок и молока, оно содержит L-триптофан, который стимулирует выработку серотонина. Того самого гормона радости, повышающего настроение.

с натуральными добавками (с шоколадом, орехами, ягодами) становится отличным источником полезных веществ (в частности, витаминов А, В, Р, D, а также железа и кальция).

хорошо усваивается организмом и считается лёгким продуктом для пищеварительной системы.

этот холодный десерт снимает нервное напряжение, одновременно улучшая работу головного мозга.

И! Морженое можно есть при похудении! Диетологи его реабилитировали, признав его отличной альтернативой в те моменты, когда худеющих тянет на сладенькое или фаст-фуд. Но, конечно, продукт должен быть максимально качественным. Идеальный вариант… опять-таки — домашнее мороженое, состав которого можно контролировать, добавляя или нивелируя нужные или ненужные составляющие лакомства.

Что же касается мороженого «от производителей», то правила выбора такового не очень-то и сложны. Чтобы наверняка не прогадать с выбором и купить настоящую вкусняшку, учтите:

хотите купить качественный продукт — ищите на его упаковке пометку «ГОСТ». Такое, как правило, в составе не имеет растительных жиров.

читайте состав лакомства! Настоящее обычно основано на таких ингредиентах как молоко (или сливки), сахар и ванилин.

если любите холодный десерт с добавками, то они (и это добросовестные производители указывают на упаковке) должны быть натуральными.

выбирайте мороженое с минимальным присутствием различного рода консервантов, красителей (самыми вредными, кстати, считаются Е 433, Е 466, Е 407) и ароматизаторов.

обращайте внимание на срок годности продукта — чем он короче, тем больше шансов, что перед вами десерт качественный, изготовленный из натуральных продуктов.

отдавайте предпочтение известным производителям! Они гарантируют качество товара своей репутацией.

ну и — не экономьте! Хорошее мороженое априори не может быть очень дешёвым.

А ещё — сделайте себе одолжение и экспериментируйте! Мороженое сегодня — это десятки видов. От привычных пломбира и эскимо до вполне себе экзотических вариантов. К примеру, пробовали ли вы хвойное мороженое, или чёрное, или жареное??? А такие сорта тоже есть! И, к слову, их можно приготовить даже в домашних условиях.