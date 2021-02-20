Экскаваторы-погрузчики: как выбрать технику и стоит ли ее приобретать, ведь все можно взять в аренду

Многофункциональная техника всегда пользуется особой популярностью. Поэтому неизменный хит последних лет на любой стройке, предприятии, связанном с перевалкой грузов, работами в сфере ЖКХ – экскаваторы-погрузчики. Отличительная черта этого «гибрида» — наличие второго, более массивного ковша, расположенного спереди. Это погрузочный ковш незаменим при насыпных работах, погрузке и разгрузке. Инвестиции в такую спецтехнику почти всегда себя оправдывают. Все большее распространение получает лизинг. Но для разовых, недолговременных, периодических работ экономически выгоднее будет аренда.

Онлайн-сервис RENTALLER – это не только аренда экскаваторов-погрузчиков в Москве. Прямо на сайте можно выбрать любую необходимую спецтехнику: от башенных кранов до компрессоров, от бульдозеров до манипуляторов. На что надо обращать внимание при выборе? Помогут фильтры. Это, конечно, цена часовой или посменной аренды, марка, год выпуска, а еще множество технических характеристик. Например, при аренде экскаватора погрузчика важны эксплуатационная масса, объемы ковша для копки и погрузочного ковша, мощность, грузоподъемность. Интересно, что на таких «гибридах» устанавливают (редко) дополнительные техустройства: гидробур, гидравлические ножницы, грейферы.

Иногда в ТЗ встречается минимальное время заказа (количество смен или часов), от этого также зависит цена. Мелочей нет: даже по типу управления (рычаги или современный джойстик) разница в цене может оказаться существенной. Еще один совет, который поможет выбрать нужную спецтехнику по лучшим расценкам: сортируйте предложения по:

дате добавления (свежие объявления всегда актуальны, «старожилы» подразумевают дополнительный торг),

просмотрам (ищем популярные варианты),

имени (удобный фильтр, если уже настроен на определенного производителя, марку техники).

Кроме того, на сайте RENTALLER можно оставить заявку на необходимую технику. Сервис подыщет варианты. Несомненные плюсы такого онлайн-сотрудничества:

экономия времени на поиск предложений,

оптимальный выбор по минимальным расценкам,

прямая сделка (без участия посредников),

безопасность и прозрачность (с учетом подачи заявок, оформления договоров, совпадения желаемого и реальности),

актуальность выбора (свежие объявления, новая исправная спецтехника, полное соответствие заданным характеристикам).

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