Экскаваторы-погрузчики: как выбрать технику и стоит ли ее приобретать, ведь все можно взять в аренду

Многофункциональная техника всегда пользуется особой популярностью. Поэтому неизменный хит последних лет на любой стройке, предприятии, связанном с перевалкой грузов, работами в сфере ЖКХ – экскаваторы-погрузчики. Отличительная черта этого «гибрида» — наличие второго, более массивного ковша, расположенного спереди. Это погрузочный ковш незаменим при насыпных работах, погрузке и разгрузке. Инвестиции в такую спецтехнику почти всегда себя оправдывают. Все большее распространение получает лизинг. Но для разовых, недолговременных, периодических работ экономически выгоднее будет аренда.
Онлайн-сервис RENTALLER – это не только аренда экскаваторов-погрузчиков в Москве. Прямо на сайте можно выбрать любую необходимую спецтехнику: от башенных кранов до компрессоров, от бульдозеров до манипуляторов. На что надо обращать внимание при выборе? Помогут фильтры. Это, конечно, цена часовой или посменной аренды, марка, год выпуска, а еще множество технических характеристик. Например, при аренде экскаватора погрузчика важны эксплуатационная масса, объемы ковша для копки и погрузочного ковша, мощность, грузоподъемность. Интересно, что на таких «гибридах» устанавливают (редко) дополнительные техустройства: гидробур, гидравлические ножницы, грейферы.
Иногда в ТЗ встречается минимальное время заказа (количество смен или часов), от этого также зависит цена. Мелочей нет: даже по типу управления (рычаги или современный джойстик) разница в цене может оказаться существенной. Еще один совет, который поможет выбрать нужную спецтехнику по лучшим расценкам: сортируйте предложения по:
- дате добавления (свежие объявления всегда актуальны, «старожилы» подразумевают дополнительный торг),
- просмотрам (ищем популярные варианты),
- имени (удобный фильтр, если уже настроен на определенного производителя, марку техники).
Кроме того, на сайте RENTALLER можно оставить заявку на необходимую технику. Сервис подыщет варианты. Несомненные плюсы такого онлайн-сотрудничества:
- экономия времени на поиск предложений,
- оптимальный выбор по минимальным расценкам,
- прямая сделка (без участия посредников),
- безопасность и прозрачность (с учетом подачи заявок, оформления договоров, совпадения желаемого и реальности),
- актуальность выбора (свежие объявления, новая исправная спецтехника, полное соответствие заданным характеристикам).
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