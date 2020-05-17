О керамической плитке «под дерево» – с заслуженной теплотой

Распространенное мнение о керамической плитке как о «холодном» материале, традиционно подходящем для облицовки ванной, санузла, кухни (и то, чаще «рабочего угла», «фартука») опровергнуто. Обратите внимание на новомодную литку с имитацией натурального дерева.

Достаточно перейти по ссылке https://plitka.ua/catalog/plitka/filter-tip_stilya-is-pod_derevo/, чтобы не только составить представление о новых возможностях керамики, но и выбрать подходящие варианты для дизайна своего жилья.

Не случайно слоган Интернет-магазина «Плитка»: «Плитка со вкусом». Вариант «под дерево» прекрасно подходит для любых интерьерных решений: от прихожей до спальни, от кладовок до внешней облицовки (например, входной части домика на приусадебном участке), от стен до полов, от каминов до бассейнов. Стильно, надежно, долговечно, просто красиво… Какие еще эпитеты подобрать? Ах да, удобно. Для работы в любом интерьере размер играет значение. Польская плитка Paradyz Madera имеет размер 295х1195 (необычно, похоже на ламинат, но удобно при работе с большим метражом).

Испанская KOMI ARCANA привычно стандартна – либо 200 на 200, либо 800 на 800. С ней не будет проблем на небольших пространствах и в работе с углами. Ровный стык обеспечивает универсальность рисунка – «древесного спила».

Такая универсальная керамическая плитка прекрасно приклеивается к любым поверхностям. Двухкомпонентный клей, «жидкие гвозди», силиконовые герметики, гидроизоляционные материалы, необходимые инструменты… Все это можно выбрать и приобрести тут же, в режиме онлайн.

В Интернет-магазине «Плитка» – выбор велик, поэтому, чтобы не листать весь многостраничный каталог, стоит воспользоваться фильтрами поиска и сортировкой товара. Параметры: по цене (можно задать пределы «от и до искомой суммы»), назначению, производителю, цвету, форме, размерам, основанию и типу стиля. А еще можно воспользоваться готовыми подборками, например, в стиле «винтаж». Дороже не намного, но выглядит стильно: очевидное решение для дачи, загородного дома, небольшого магазина (цветочной или антикварной лавки), бара, кафе, уютного ресторанчика.

Еще один совет: обратите внимание на действующие скидки и акции. В Интернет-магазине «Плитка» вам наглядно продемонстрируют, что такое настоящая «первая цена» (в оффлайне, увы, такого не бывает). Есть вопросы по доставке, оплате, нужна консультация специалиста – просто воспользуйтесь обратной связью – «открытая линия» всегда доступна.

иллюстрации: каталог интернет-магазина «Плитка»