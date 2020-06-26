Переезд без лишних хлопот. Перенимаем опыт профессионалов грузоперевозок из Казахстана

Как там, в народе говорят, один переезд равен двум пожарам? Многие, кто переезжал офисами, квартирами, цехами и хозяйствами, согласятся. И проблема, не доставить скарб с места на место. Проблема: все собрать, упаковать-распаковать, не потерять, не повредить… А уж сколько сил и нерв на такие мероприятия уходит. Ответ очевиден: любой переезд, грузоперевозку, доставку нужно доверять профессионалам. Сегодня посмотрим, как это делается в братском Казахстане: и опыт переймем, и сравним с нашими реалиями.

Грамотная организация любых работ и услуг давно перекочевала в Интернет. На сайте https://gruzoperevozkialmaty.kz/ компании «TransPark» можно не только заказать грузоперевозку, вызвать грузчиков, но и, пройдя быстрый тест, узнать точную цену своего заказа. Опция важная, тем более, в условиях глобального переезда, сопряженного с вынужденной экономией. Прежде чем делать сам заказ, можно выбрать тип автомобиля, его грузоподъемность. «ГАЗели» тоже разные бывают. Вы не знали? Обратите внимание на их характеристики грузоподъемности и максимальных объемов грузов.

Подкупает и разнообразие услуг: от офисного переезда до уборки строительного мусора, от разборки/сборки мебели до выверенной работы грузчиков-профессионалов. Это то, что называется «полный спектр услуг». Опция удобная, выгодная, убирающая большую часть «головной боли» клиента.

Кроме того, к достоинствам сотрудничества с «TransPark» отнесем: опыт работы, собственный автопарк, доступные цены, и работу по договору, с полным пакетом документов. Привлекательными выглядят и скидки постоянным клиентам (карта постоянного клиента), а также разнообразные акции. Важно, что любой груз застрахован. И это не единственное ноу-хау профессионалов из Казахстана.

При переездах часто случаются ситуации «зависания» груза, машины. Мы не знаем, где находится груз, не можем дозвониться до водителя, нервничаем. В «TransPark» введено за правило постоянное информирование о местонахождении груза. Часто бывает, что и грузчики приезжают, скажем так, «странные», и берутся охотно перевозчики только за большие объемы. Но не в «TransPark». Опытные профессионалы дорожат своей репутацией, работают с любыми клиентами, и если берутся за дело, доводят все до конца честно и ответственно. Такой подход к делу – всем бы за правило.

Словом, нам есть чему поучиться у казахского грузоперевозчика. Есть время? Изучите сайт компании «TransPark». В частности, разделы «частые вопросы» и «отзывы». Здесь дорожат обратной связью. Она доступна не только на самом портале, но и в круглосуточном режиме (!) по многоканальному телефону. По всем особым вопросам и нюансам организации переезда – доступна бесплатная онлайн-консультация. И никаких хлопот и «двух пожаров».