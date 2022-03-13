Ручная лазерная сварка — высокая точность, прочность, надежность

Технология лазерной сварки задала новые стандарты в соединении одинаковых или разнородных металлов. «Изюминка» — незаметный шов даже в работе с тонкими поверхностями: никакой деформации поверхности или оплавленных стыков. Не случайно такая точность нашла широкое применение в космической, автомобильной отраслях, ВПК, электронике, медицине, ремонте и изготовлении ювелирных изделий.

Ручная лазерная сварка требует соответствующего технического оснащения. На сайте компании «ЛЛС» — разработчика и поставщика лазерно-оптического оборудования российского и импортного производства – широкий выбор необходимой техники. Здесь собрано все для точечной микросварки, пайки, ручной сварки. В том числе представлены лазерные сварочные аппараты. Здесь же можно в один клик оформить заказ, получить необходимую информацию. Каждое предложение – отдельная кликабельная страница, на которой представлены необходимые технические характеристики, описание работы сварочного аппарата, а также «фишки» и специальные предложения. Например, тест-драйв. Запишитесь на демонстрацию высокоточной сварки. Находитесь «слишком далеко» — смотрите в режиме онлайн.

Обратите внимание на дополнительные решения современной сварочной техники. Система «2 в 1» — это объединение функционала собственно сварки и лазерной очистки. Все испаряемые частицы сдуваются технологическим газом и собираются вытяжкой. Системы управления частотой и амплитудой колебания лазерного луча минимизируют размеры швов. Возможность регулировки режимов мощности позволяют эффективно работать с самыми разными металлами (и мягкими, в том числе). В «ЛЛС» помогут отрегулировать необходимые установки и режимы в зависимости от требований заказчика.

Как приобрести аппарат для ручной лазерной сварки? Достаточно оставить заявку прямо на сайте lls-mark.ru, получить необходимые консультации и посмотреть тест-драйв, оформить заказ. У такого алгоритма «в три шага» есть простые обоснования:

наглядный подбор оборудования в зависимости от запросов заказчика,

оптимальный выбор техники и возможность обработки опытных образцов покупателя,

не просто приобретение, но и наладка, техническое обслуживание лазерных сварочных аппаратов от «ЛЛС»,

широкий выбор предложений,

опыт и профессионализм инженеров и менеджеров,

не просто «нова техника», но и миссия по внедрению лазерных технологий в отечественное производство.

Добавим к этому гарантии, проверку комплектации (с фотоотчетом) перед отправкой заказчику, доставка по всей России и странам СНГ. Остались вопросы? Здесь же на сайте компании «ЛЛС» можно оставить контакт для связи и получить исчерпывающую, профессиональную консультацию по лазерной сварке.