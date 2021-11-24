Выгодная ипотека: как найти лучшие предложения на рынке

На день сегодняшний, говорят эксперты, ипотечное кредитование для многих — единственный выход так или иначе, но решить пресловутый квартирный вопрос. Да, конечно, те, кто такие займы берёт «попадают в долги», как правило, на долгие годы. Но это для большинства более приемлемый вариант, нежели арендовать квадратные метры каждый месяц выплачивая «дяде» практически те же суммы, которые доводится платить в качестве ежемесячных взносов по ипотеке. Статистика по состоянию на середину ноября 2021 года такова: более 52% россиян, нуждающихся в улучшении жилищных условий, всерьёз раздумывают над тем, чтобы взять такого рода займ.

Что говорят по этому поводу специалисты? Возможных новосёлов отговаривать от идеи не собираются, но рекомендуют подходить к решению вопроса максимально скрупулёзно. Суть в том, что сегодня программ ипотечного кредитования много. Потому дают совет: не «брать, что дают» в первом «встречном» финансовом учреждении, а максимально широко посмотреть на ситуацию, дабы найти лучшие предложения на рынке. Ипотечный брокер — https://www.creday.com/vygodnaya-ipoteka-luchshie-predlozheniya-na-rynke — здесь точно будет в помощь. Через платформу можно подать заявку на получение займа сразу в несколько банков. И только после сравнения результатов — выбрать наиболее подходящий вариант. В подавляющем большинстве случаев при таком подходе деньги на покупку квартиры заявители получают в самые короткие сроки.

Ипотечный брокер — цена вопроса

Что касается условий, на которые можно надеяться, сотрудничая с ипотечным брокером:

Ипотечные ставки: от 4,4% — для новостроек; 7,4% — для объектов на вторичном рынке жилья; семейная ипотека — 4,49%.

Сроки кредитования: до 30 лет.

Сумма кредита: до 300 миллионов рублей.

Первоначальный взнос: от 0%.

И — да: материнский капитал может быть использован в случаях необходимости внесения первоначального взноса или на погашение суммы кредита.

Ипотечный брокер — алгоритм работы

Кому сотрудничество с ипотечным брокером будет в пользу? Практически всем, кто заинтересован в такого рода кредите. По той простой причине, что можно подобрать программу кредитования с учётом ситуации конкретного заёмщика. На решение задачи могут рассчитывать даже те, у кого не всё в порядке с «финансовой дисциплиной». То есть:

нет возможности подтвердить источник дохода (неофициальная зарплата, отсутствие постоянного заработка);

плохая кредитная история.

Какие объекты можно взять в ипотеку при поддержке брокера? Практически любые: это может быть и жильё, и апартаменты, и недвижимость, предназначенная под коммерцию.

К слову, и рефинансирование уже существующего кредита при участии ипотечного брокера можно осуществить.

И в завершение: большинство экспертов рынка недвижимости сходятся во мнении, что данный момент — оптимальное время для ипотечного кредитования. По той простой причине, что дальше цены на жильё в России будут расти, как и ставки по ипотеке.