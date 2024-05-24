1 900 онлайн-обращений к властям отправили севастопольцы за прошедшую неделю

За неделю с 13 по 19 мая севастопольцы оставили 1 919 обращений в социальных сетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Наибольшее число комментариев написали о сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, ремонта и строительства дорог. Также пользователи задавали вопросы об отдыхе в детских оздоровительных лагерях. Сообщения собрали и проанализировали специалисты Центра управления регионом.

В связи с участившимися атаками ВСУ на город с использованием ракет и беспилотников больше всего горожан интересовало восстановление электричества и водоснабжения после ночи 17 мая. Тогда в ходе отражения атаки десятков вражеских БПЛА их обломки упали на подстанцию «Севастополь». Власти города приняли решение точечно отключить свет для её скорейшего восстановления, а также была приостановлена работа насосов, из-за чего в некоторых районах города фиксировались перебои с водоснабжением. Уже на следующий день после атаки губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все ремонтные работы на подстанции «Севастополь» завершили, а свет и воду дали во всех жилых массивах.

Кроме того, поступили в работу сообщения с просьбами отремонтировать остановки общественного транспорта:

По улице Пожарова боковое стекло отсутствует, рекламный щит сломан и исписан, у остановки нет названия. А по улице Хрусталёва необходимо закрасить граффити на остановке.

Вопросом занялись сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вскоре они сообщили, что обе остановки привели в порядок.

Также севастопольцы интересовались, когда зафиксируют дорожное зеркало на улице Генерала Жидилова, 11.

Оно отломилось. Необходимо поставить на место, – просили пользователи.

Комментарии были направлены также в департамент транспорта. Вскоре зеркало восстановили.

Были зафиксированы сообщения и о свалке мусора на Северной стороне.

Свалка расположена по улице Надежды Краевой. Она растёт, и никто её не вывозит, – делились жители города в социальных сетях.

По информации администрации Нахимовского района, мусор вывезли.

Напомним, обращения по теме благоустройства, ЖКХ, уличного освещения можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства:

Задать вопросы или написать о проблеме, связанной со сферой транспорта и дорог, можно на страницах профильного департамента в социальных сетях и в официальном телеграм-канале:

Кроме того, сообщения на любые темы принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и Правительства Севастополя в социальных сетях и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт: pos.gosuslugi.ru/landing/.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя