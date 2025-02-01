Часов Яр: российские войска зачищают западные окраины. Сводка и карта СВО

Часов Яр. 01.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Часовоярском направлении российские войска продолжают успешное наступление, закрепляясь на ключевых позициях. Основные усилия сосредоточены на зачистке западных окраин микрорайона Новосеверный и продвижении в районе микрорайона Шевченко. Противник, несмотря на попытки удержать позиции, теряет контроль над важными участками.

Российские штурмовые группы зачистили западные окраины микрорайона Новосеверный, взяв под контроль несколько домов западнее комбината огнеупоров. Это создаёт плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь города.

Часов Яр. Сводка СВО от 01.02.25

Южнее Новосеверного российские войска вышли к микрорайону Шевченко. Оборона противника здесь ослаблена, что позволяет нашим подразделениям расширять контроль над городом. Мы продвинулись в лесном массиве возле микрорайона Новый, зачистив значительную его часть. Идут бои за оставшиеся позиции, которые противник пытается удержать, стягивая силы к прудам Хлебопекарский и Центральный.

На юге города российские войска взяли под контроль террикон карьера №9 и продвигаются в направлении цеха №2. Это открывает возможности для установления визуального наблюдения за южной частью Часового Яра. После успехов на севере города российские войска стремятся овладеть рудниками Блок-9 и «Юго-Восточный». Контроль над этими объектами позволит развить наступление в сторону микрорайона «Южный» и села Ступочки

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Российские войска взяли под контроль пруд «Кузня», где ранее шли ожесточённые бои. Это укрепляет позиции наших подразделений и создаёт угрозу для противника в районе урочища «Кринички».

Российские войска продвинулись на пятьсот метров в направлении посёлка Ступочки и закрепились в районе южных Часовоярских карьеров. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего продвижения вглубь города и установления полного контроля над ключевыми объектами.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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