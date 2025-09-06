Днепропетровское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 06.09.25. Карта и сводка СВО. Российская группировка «Восток» уверенно наращивает давление, постепенно выдавливая противника за рубеж реки Волчья и формируя буферную зону на территории противника.

Днепропетровское направление. Новости СВО. Обстановка на 06.09.25. Карта и сводка СВО.

В районах Андреевки-Клевцово и Ивановки украинские войска предпринимают контратаки в направлении Зелёного Гая, однако все они встречаются ответным огнём и ударами беспилотников.

В районе Филии противник ещё пытается контратаковать малыми группами, укрываясь в разрушенной застройке, но соотношение сил давно не в его пользу: наша группировка в селе численно превосходит украинские формирования, и вернуть утраченные позиции они не способны.

Ключевым событием последних дней стало освобождение Новосёловки в Покровском районе Днепропетровской области. Село с населением около трёхсот человек расположено всего в пяти километрах к западу от Александрограда и в четырёх километрах от крупного посёлка Великомихайловка, где проживает почти две тысячи человек. Новосёловка стала уже восьмым освобождённым населённым пунктом на Днепропетровщине — вместе с Малиевкой, Вороным, Новогеоргиевкой, Дачным, Запорожским, Январским и Филией.

Бои за Новосёловку шли несколько недель: противник использовал удобную для обороны местность и активно применял диверсионно-разведывательные группы. Однако штурмовые подразделения тридцать шестой гвардейской мотострелковой бригады сумели прорвать оборону, и враг был отброшен за линию Волчьей. Теперь наши силы получили возможность развивать наступление в сторону Великомихайловки, выходить к Сосновке и одновременно сосредоточивать усилия на других участках.

На участке Сичневое — Вороное — Хорошее продолжаются серьёзные бои, линия фронта здесь динамична и окончательно не устоялась. Наши подразделения постепенно развивают наступление и закрепляют новые позиции, расширяя контроль над территорией.

На южном фланге наши бойцы продолжают продвигаться в сторону Тернового.

Контроль над Камышевахой, ранее глубоко вклинивавшейся в наши порядки, позволил вплотную подойти к окраинам посёлка и лишил противника удобного плацдарма. В треугольнике Новониколаевка — Терновое — Берёзовое, идут ожесточённые встречные сражения, противник несёт потери. Западнее Темировки также фиксируются локальные столкновения.

Таким образом, группировка «Восток» закрепила успех, взяв под контроль Новосёловку и Хорошее, полностью освободив территорию Донецкой Народной Республики в полосе своей ответственности и начав формирование плацдармов уже на Днепропетровской земле.

Продвижение к Великомихайловке и Терновому становится новой приоритетной задачей, а контроль над лесными массивами и узлами снабжения противника — важным шагом для ослабления его обороны.

