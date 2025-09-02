Купянское направление. Что происходит на самом деле? Новости СВО. Карта и сводка СВО

Купянское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 02.09.25. Карта и сводка СВО. Купянское направление остаётся важным, хотя и менее медийным участком по сравнению с Покровско-Мирноградской и Константиновской дугами. Здесь идёт вязкая кампания городских и пригородных боёв, где реальная линия соприкосновения во многих местах спорна. Главная операционная задача — понять, где проходит устойчивая линия фронта, и получить пешие, огневые и логистические преимущества для последующих действий.

После форсирования реки Оскол прошлой осенью наши подразделения постепенно продвигались к Купянску с северо-запада и с севера, создавая условия для охвата. В июне две тысячи двадцать пятого года заявлено об освобождении Московки, в июле — о контроле над Соболевкой. На практике вокруг Московки сохраняется «серая зона» с одновременными действиями малых групп обеих сторон.

Прямо сейчас в Московке, официально объявленной освобождённой двадцатого июня, идут тяжёлые уличные бои: противник прорвался на улицу Ярошенко, где разворачиваются встречные сражения. Героизм и стойкость бойцов проявляются особенно ярко именно в таких ситуациях, когда реальная обстановка расходится с оптимистичными докладами штабов.

Украинские ресурсы публиковали кадры присутствия своих формирований на перекрёстке в центре Московки; позже появились видеоматериалы ударов по её южным позициям. Часть кадров, по оценке, может быть архивной (старше двух месяцев), на некоторых видны следы монтажа; однозначных подтверждений полного контроля с российской стороны нет. Размещение флага на телевышке, вероятно, с квадрокоптера, носит символический характер и само по себе не доказывает устойчивого контроля над городом.

В самом Купянске фиксировались удары ВСУ по нашим позициям в частном секторе южнее Купянского водоканала, что указывает на наличие российских сил примерно в двух километрах от центра, но не на полный контроль. Наши подразделения, обогнув Соболевку с фланга, по имеющимся данным, практически вышли к трассе Н-двадцать шесть «Купянск — Шевченково — Чугуев — Харьков». В районе Малые Ровны оборонительная линия противника фактически оказалась отрезана от поставок техники и боеприпасов.

За прошедшие сутки наши подразделения продвинулись от Радьковки к Мирному, уничтожив РЛС «Буковель-Ад» и ЗРК «Стрела-десять». Это снизило возможности противника по раннему обнаружению и укрепило безопасность работы штурмовых групп. Отмечается дезорганизованность отходящих формирований в направлении Мирного.

Спецподразделения добились успехов на трассе, ведущей к Купянску: по имеющимся данным, она находится под нашим огневым контролем, что ограничивает движение колонн и логистики противника. Одновременно противник заявляет о локальном успехе в районe Мирового и контроле участка примерно в пять с половиной квадратных километров. Бои на этом отрезке носят встречный характер, линия фронта переменчива.

Противник удерживает ключевые узлы и активно применяет FPV-дроны и ударные БПЛА, в том числе ночью, дополняя их артиллерийскими контратаками. В условиях плотной застройки это вынуждает действовать осторожно, что делает бои вязкими и исключает быстрое окружение в ближайшей перспективе.

Символические эпизоды (например, флаг на телевышке) — часть информационной войны и требуют аккуратной интерпретации. Устойчивый контроль определяется способностью обеспечивать безопасность населения, коммунальную работу и снабжение, а не отдельными визуальными акциями. Противоречивость видеоматериалов и отсутствие однозначных подтверждений с обеих сторон поддерживают картину «серой зоны» вокруг Московки.

Тактическая логика операции — перерезать снабжение гарнизона и создать плацдарм для давления на городские кварталы — сохраняется. Риски прежние: плотная застройка, подготовленные рубежи обороны противника, необходимость постоянной координации авиации, артиллерии и штурмовых отрядов. Информационные заявления о «контроле» требуют подтверждения объективными сигналами с мест.

Крупномасштабное окружение Купянска в обозримой перспективе маловероятно из-за неоднородности линии соприкосновения и активности контратак. При последовательном усилении влияния на трассу Н-двадцать шесть, подавлении средств обнаружения и ПВО противника и успешной работе штурмовых и спецподразделений в районах Малые Ровны и Радьковка можно постепенно изолировать гарнизон. Это потребует времени, синхронизации и экономного расходования резервов.

