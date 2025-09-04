Прямо сейчас:
Главная | Спецоперация на Украине | Константиновское направление. Ситуация на 04.09.25 Новости, карта и сводка СВО
Новости Республики
Константиновское направление сегодня 04.09.25
Константиновское направление сегодня 04.09.25

Константиновское направление. Ситуация на 04.09.25 Новости, карта и сводка СВО

Опубликовал: Лев Крымский в Спецоперация на Украине 13:30 04.09.2025

Константиновское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 04.09.25. Карта и сводка СВО. Константиновское направление остаётся одним из ключевых участков боевых действий. В августе российские подразделения добились заметных тактических успехов, продвигаясь как в глубину полей, так и в плотной застройке населённых пунктов. Главная задача наших сил — разорвать линии снабжения противника, закрепиться на ключевых рубежах и подготовить плацдармы для дальнейшего наступления.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

В течение августа наши штурмовые группы зачистили значительную часть Белой Горы и закрепились в центре Александро-Шультино. Это позволило сократить глубину обороны противника и создать удобную опорную зону для давления на северные районы Константиновки. На западном фланге подразделения выбили украинцев из Русин Яра и Полтавки, ликвидировав опасное вклинение в наши порядки.

Сводки СВО+ на Rutube. Смотрите ВИДЕОСВОДКУ в динамике!

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25.

К двадцатому августа завершена зачистка Белой Горы, а в Александро-Шультино наши штурмовики выбили противника с окраин и закрепились в центре.

Спустя два дня, двадцать второго августа, российские подразделения установили контроль над Катериновкой, отбросив врага в сторону Клебан-Быка. Одновременно занята цепь опорных пунктов у северо-западных окраин Дзержинска, что позволило сформировать огневой мешок в районе Щербиновки.

Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

В последние числа августа продвижение от Катериновки позволило выйти к железнодорожной станции Клебан-Бык — важнейшему узлу снабжения врага. Потеря этого объекта серьёзно осложнила логистику украинцев по южному берегу водохранилища. Одновременно наши штурмовики, наступая от Дзержинска, вышли к руслу Кривого Торца и фактически окружили разрозненные группы неприятеля в Щербиновке. Здесь бои перешли в стадию зачистки: украинцы удерживают отдельные здания, но сопротивление подавляется системной работой пехоты, артиллерии и беспилотников.

К тридцать первому августа левофланговые части окончательно ликвидировали очаг сопротивления в Русин Яре и Полтавке, закрыв опасный карман. Одновременно наши подразделения расширили полосу контроля в полях к северо-западу и вышли к Софиевке, создавая угрозу фланговым линиям противника.

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25. Сводка СВО.

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

В районе Клебан-Быка идут ожесточённые бои. Наши подразделения контролируют южные окраины и отдельные улицы, ведут атаки вдоль железной дороги и по южному берегу водохранилища. Украинские формирования, сохраняя северную часть села и подходы к воде, используют этот плацдарм как последнюю линию снабжения своей группировки. Противник активно маневрирует малыми группами, перебрасывая пехоту и лёгкую технику внутри удерживаемого ними кармана, что осложняет задачу полного окружения.

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25.

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25.

На участке Александро-Шультино — Предтечино российские подразделения ведут бои за выравнивание линии фронта. Попытки контратак украинцев отражаются ударами беспилотников и авиации, а также системным огнём по логистике. Здесь противник испытывает дефицит снабжения и несёт ощутимые потери.

Узнайте больше:  Покровское направление. Контратаки ВСУ имеют успех. Новости СВО сегодня 29.08.25. Карта СВО

В самой Константиновке и её окрестностях Воздушно-космические силы наносят массированные удары корректируемыми авиабомбами. Уничтожаются склады боеприпасов, ремонтные базы, узлы беспилотной техники и логистические центры. Одновременно артиллерия работает по тыловым объектам снабжения, что значительно ограничивает возможности противника к перегруппировке.

Новости СВО. Обстановка на 04.09.25.

Константиновское направление. Обстановка на 04.09.25.

Особое значение имеет Русин Яр. Здесь бойцы двести сорок второго полка водрузили государственный флаг, подтвердив освобождение села. Этот успех позволил выровнять линию фронта и закрыть карман между балками. Далее наши части усиливают давление севернее и западнее, развивая наступление в сторону лесополос и параллельно продвигаясь от Полтавки.

Главные задачи ближайшего периода — завершить зачистку Щербиновки, стабилизировать рубеж в районе Клебан-Быка, ликвидировать карман между Предтечино и Александро-Шультино и продолжить удары по инфраструктуре снабжения в самой Константиновке.

Сохранение темпа наступления, согласованная работа штурмовых групп с артиллерией и авиацией и системное подавление логистики врага создают условия для постепенного сокращения его манёвренности и подготовки дальнейшего развития наступления.

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

Купянское направление. Обстановка на 02.09.25.

Курская область

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,
🔹 283 вертолета,
🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,
🔹 625 зенитных ракетных комплексов,
🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,
🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,
🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,
🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

Карта боевых действий СВО

Специальная военная операция на Украине — Здесь и Здесь.

Константиновское направление. Новости СВО.  Обстановка на 04.09.25. Карта и сводка СВО.

НОВОСТИ СВО — СВОДКИ

Константиновское направление сегодня 04.09.25
Купянское направление. Новости СВО.  Обстановка на 02.09.25. Карта и сводка СВО.
Итоги весенне-летней кампании. Новости СВО.  Обстановка на 01.09.25. Карта и сводка СВО.
Покровское направление
Купянск. Ситуация на 27.08.25.
Днепропетровское направление сегодня
По фронтам и направлениям. Новости СВО.  Обстановка на 25.08.25. Карта и сводка СВО.
Покровск и Константиновка
Покровское направление
Покровское направление. Новости СВО.  Обстановка на 12.08.25.

Следим за развитием событий, информация обновляется, будьте в курсе…

Подпишись! Телеграм — Сводки СВО+ , Rutube.

5 1 голос
Оцените материал
Просмотры: 261

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x