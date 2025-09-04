Константиновское направление. Новости СВО сегодня. Ситуация на 04.09.25. Карта и сводка СВО. Константиновское направление остаётся одним из ключевых участков боевых действий. В августе российские подразделения добились заметных тактических успехов, продвигаясь как в глубину полей, так и в плотной застройке населённых пунктов. Главная задача наших сил — разорвать линии снабжения противника, закрепиться на ключевых рубежах и подготовить плацдармы для дальнейшего наступления.

В течение августа наши штурмовые группы зачистили значительную часть Белой Горы и закрепились в центре Александро-Шультино. Это позволило сократить глубину обороны противника и создать удобную опорную зону для давления на северные районы Константиновки. На западном фланге подразделения выбили украинцев из Русин Яра и Полтавки, ликвидировав опасное вклинение в наши порядки.

К двадцатому августа завершена зачистка Белой Горы, а в Александро-Шультино наши штурмовики выбили противника с окраин и закрепились в центре.

Спустя два дня, двадцать второго августа, российские подразделения установили контроль над Катериновкой, отбросив врага в сторону Клебан-Быка. Одновременно занята цепь опорных пунктов у северо-западных окраин Дзержинска, что позволило сформировать огневой мешок в районе Щербиновки.

В последние числа августа продвижение от Катериновки позволило выйти к железнодорожной станции Клебан-Бык — важнейшему узлу снабжения врага. Потеря этого объекта серьёзно осложнила логистику украинцев по южному берегу водохранилища. Одновременно наши штурмовики, наступая от Дзержинска, вышли к руслу Кривого Торца и фактически окружили разрозненные группы неприятеля в Щербиновке. Здесь бои перешли в стадию зачистки: украинцы удерживают отдельные здания, но сопротивление подавляется системной работой пехоты, артиллерии и беспилотников.

К тридцать первому августа левофланговые части окончательно ликвидировали очаг сопротивления в Русин Яре и Полтавке, закрыв опасный карман. Одновременно наши подразделения расширили полосу контроля в полях к северо-западу и вышли к Софиевке, создавая угрозу фланговым линиям противника.

В районе Клебан-Быка идут ожесточённые бои. Наши подразделения контролируют южные окраины и отдельные улицы, ведут атаки вдоль железной дороги и по южному берегу водохранилища. Украинские формирования, сохраняя северную часть села и подходы к воде, используют этот плацдарм как последнюю линию снабжения своей группировки. Противник активно маневрирует малыми группами, перебрасывая пехоту и лёгкую технику внутри удерживаемого ними кармана, что осложняет задачу полного окружения.

На участке Александро-Шультино — Предтечино российские подразделения ведут бои за выравнивание линии фронта. Попытки контратак украинцев отражаются ударами беспилотников и авиации, а также системным огнём по логистике. Здесь противник испытывает дефицит снабжения и несёт ощутимые потери.

В самой Константиновке и её окрестностях Воздушно-космические силы наносят массированные удары корректируемыми авиабомбами. Уничтожаются склады боеприпасов, ремонтные базы, узлы беспилотной техники и логистические центры. Одновременно артиллерия работает по тыловым объектам снабжения, что значительно ограничивает возможности противника к перегруппировке.

Особое значение имеет Русин Яр. Здесь бойцы двести сорок второго полка водрузили государственный флаг, подтвердив освобождение села. Этот успех позволил выровнять линию фронта и закрыть карман между балками. Далее наши части усиливают давление севернее и западнее, развивая наступление в сторону лесополос и параллельно продвигаясь от Полтавки.

Главные задачи ближайшего периода — завершить зачистку Щербиновки, стабилизировать рубеж в районе Клебан-Быка, ликвидировать карман между Предтечино и Александро-Шультино и продолжить удары по инфраструктуре снабжения в самой Константиновке.

Сохранение темпа наступления, согласованная работа штурмовых групп с артиллерией и авиацией и системное подавление логистики врага создают условия для постепенного сокращения его манёвренности и подготовки дальнейшего развития наступления.

📊 Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

🔹 664 самолета,

🔹 283 вертолета,

🔹 74 970 беспилотных летательных аппаратов,

🔹 625 зенитных ракетных комплексов,

🔹 24 464 танка и других боевых бронированных машин,

🔹 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня,

🔹 28 214 орудий полевой артиллерии и минометов,

🔹 39 180 единиц специальной военной автомобильной техники.

