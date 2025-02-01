Купянское направление: река Оскол больше не преграда. Сводка и карта СВО

Купянское направление 01.02.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Купянском направлении российские войска продолжают успешное наступление, закрепляясь на правом берегу реки Оскол. Основные усилия сосредоточены на расширении плацдарма в районе Двуречной и Новомлынска. Противник, несмотря на переброску резервов, не может остановить продвижение российских подразделений.

Купянское направление. Сводка СВО от 01.02.25

Российские штурмовые отряды удерживают Двуречную и расширяют занятую территорию. Этот населённый пункт стал важным плацдармом для дальнейшего наступления. Противник перебрасывает дополнительные подразделения, включая наёмников и штурмовиков из 92-й отдельной штурмовой бригады, но их усилия пока не приносят результата.

Российские войска вновь заняли Новомлынск, который был отбит ВСУ в начале декабря 2024 года. Этот населённый пункт имеет стратегическое значение, так как позволяет контролировать высоты западнее села и создавать угрозу для Фиголевки. Наши подразделения постепенно продвигаются к Долгенькому, что откроет возможности для организации понтонных переправ.

Южнее Двуречной российские войска освободили Западное, создавая угрозу для северных окраин Купянска. Это направление важно для обхода города и выхода к Благодатовке. Противник пытается удерживать позиции, но его укрепления второй линии обороны уже прорваны.

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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