Днепропетровское направление. Ситуация на фронте сегодня. Карта и сводка СВО

Днепропетровское направление 30.01.25, Оперативная сводка СВО. Новости сегодня. Карта СВО. На Днепропетровском направлении продолжаются ожесточённые бои за Успеновку и Новоалександровку. Противник предпринимает контратаки, активно используя дроны. Южнее российские штурмовые группы атакуют в направлении опорных пунктов северо-западнее Котляровки и Срибного, продвигаясь по посадкам южнее Надеждинки.

Днепропетровское направление. Сводка СВО от 30.01.25

В Новоандреевке продолжаются бои, противник контратакует со стороны Срибного. Российские штурмовые группы прорвали оборону противника на юго-восточной окраине Срибного и вошли в населённый пункт, что пытается оспорить противник. Южнее батальон «Сомали» продвинулся западнее дороги Т0515 по балке Ставковая, создавая угрозу выхода к границе Днепропетровской области.

На Богатырском направлении обстановка для противника продолжает ухудшаться. Российские подразделения закрепляются на достигнутых рубежах в районе Великой Новосёлки и атакуют северо-западнее Времевки. Продолжаются бои в районе Нового Комара, где противник отчаяно пытается удержать рубеж по левому берегу реки Мокрые Ялы, чтобы не допустить прорыва наших войск в тыл группировки западнее Курахово. Но резервов явно не хватает, глядя на сумасшедшую динамику, тщетных попыток, латания дыр на этом участке.

Севернее реки Волчья идут ожесточённые бои за Андреевку. Российские подразделения штурмуют посёлок, продвигаясь в направлении Константинополя с северо-востока. Противник обороняется и контратакует, бросая в бой резервы. Юго-западнее Петропавловки наши войска атакуют в западном направлении, пытаясь обойти укрепрайоны, прикрывающие подступы к Андреевке с севера.

В южной части «кармана» бои не стихают. Российские войска зачищают позиции противника, прикрывавшие подходы к Курахово с юга и юго-запада. Подразделения ВС РФ штурмуют Дачное и прилегающий укрепрайон, атакуют в направлении Улаклы и Константинополя, ведут бои в районе Зеленовки и на подступах к Разливу.

На правом фланге Покровского направления обстановка для противника ухудшается. Российские подразделения наращивают усилия в направлении Елизаветовки, атакуют у развязки на Константиновку, ведут бои за Водяное Второе и северную часть Барановки.

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В самой Барановке наши войска взяли опорный пункт на левом берегу, откуда хорошо контролируются позиции противника на правобережье. Штурмовики продвинулись по лесопосадкам на северо-запад и вышли к Водянму Второму, к которому ранее уже подошли с юго-запада. На территории этого населённого пункта, ( довольно небольшого) расположено перерабатывающее предприятие, в зданиях которого ВСУ оборудовали позиции и укрытия.

На левом фланге Красноармейского направления российские подразделения восстанавливают положение в Удачном после контратаки противника. В районе севернее Котлино наши штурмовые группы продвигаются в направлении Сергеевки и трассы Е50. Южнее Зверево российские войска взяли посадки вдоль насыпи и атакуют в направлении террикона шахты №20.

Российские подразделения уверенно закрепились в Успеновке, выбивая остатки гарнизона противника.

Сейчас там идет зачистка последних укреплений. Далее, не снижая темпа, наши бойцы начали атаковать Новоалександровку с юго-востока. Этот участок — ключевой: украинская сторона понимает, что потеря Новоалександровки открывает нам путь к более крупным населенным пунктам.

Фронт в огне: боевые действия на всех направлениях за последние сутки. Видеофиксация

Украинские источники сообщают, что в районе между реками Солёная и Волчья российские войска продвинулись вперёд, хотя ВСУ удерживают оборону в отдельных сёлах, таких как Новоалександровка и Новосергеевка.

Общая ситуация на фронте показывает, что противник теряет контроль над ключевыми населёнными пунктами. Российские войска методично продвигаются, создавая угрозу окружения группировок ВСУ. Потери противника в живой силе и технике продолжают расти, что подрывает его обороноспособность. В ближайшее время можно ожидать дальнейшего продвижения российских войск на всех направлениях.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 41800 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20887 танков и других боевых бронированных машин, 1510 боевых машин реактивных систем залпового огня, 21041 орудие полевой артиллерии и минометов, 30878 единиц специальной военной автомобильной техники.

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