1 июля поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк

Поезда «Таврия» 1 июля будут отправляться и прибывать в Крым на станции Керчь-Южная Новый парк, информирует пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».

Между Керчью и внутренними районами полуострова пассажиры будут передвигаться на автобусах. Такой режим движения сохранится до 7 июля.

Автобусы всегда отправляются с железнодорожного вокзала. Для пассажиров, купивших билет от или до Керчи, но желающих добраться вглубь полуострова, будет предоставлена бесплатная перевозка на автобусе.

источник: Комсомольская правда Крым

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