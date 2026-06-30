1 июля поезда «Таврия» будут начинать и завершать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк

Поезда «Таврия» 1 июля будут отправляться и прибывать в Крым на станции Керчь-Южная Новый парк, информирует пресс-служба компании «Гранд Сервис Экспресс».
Между Керчью и внутренними районами полуострова пассажиры будут передвигаться на автобусах. Такой режим движения сохранится до 7 июля.
Автобусы всегда отправляются с железнодорожного вокзала. Для пассажиров, купивших билет от или до Керчи, но желающих добраться вглубь полуострова, будет предоставлена бесплатная перевозка на автобусе.
источник: Комсомольская правда Крым
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