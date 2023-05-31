1 июня Крымский детский хоспис проводит благотворительный онлайн-аукцион. Ваша поддержка помогает жить!

В день защиты детей — 1 июня — в 18:00 состоится первый благотворительный онлайн-аукцион в поддержку тяжелобольных детей Республики Крым. Все вырученные средства будут переданы в поддержку подопечных Крымского детского хосписа — а это 60 детей с тяжелыми заболеваниями.

Свои работы на онлайн-аукцион пожертвовали Зураб Церетели, Алена Круглова, Андрей Иноземцев, Елена Мач и другие известные художники со всей России. При поддержке Федерации «Миссис Санкт-Петербург» лоты для него передали секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, футболист Вячеслав Малафеев и актер Андрей Ургант — он поприветствует участников онлайн-аукциона во время прямого эфира.

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