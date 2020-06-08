10 июня станет известно, что будет с любительским чемпионатом Крыма по футболу

Что будет с Открытым чемпионатом Крыма по футболу среди любительских команд сезона-2019/20?

Из-за пандемии коронавируса второй круг чемпионата в марте нынешнего года так и не стартовал. Не все команды-участницы горят желанием возобновлять соревнования в июле. Играть в летнее пекло, причем (не исключено) по два матча в неделю – удовольствие малоприятное. Республиканская Федерация футбола Крыма предложила чемпионат не возобновлять, зафиксировав положение команд в турнирной таблице по итогам первого круга. Напомним, что всего в турнире принимают участие 12 коллективов, — отмечает «Крымский спорт» .

Положение команд после первого круга (все провели по 11 игр): «Гвардеец» – 31 очко, «Черноморец» – 27, «Рубин-Ялта» – 25, ГБУ СШ № 3 – 19, УОР и «Мрия» – по 16, «Орбита» – 15, ФК «Саки» – 14, «Ронда-Новацентр» (бывший «Триад-Monte») – 9, «Уютное» и «Детонатор» – по 7, «Артек» – 4.

Таким образом, прямую путевку в премьер-лигу КФС на следующий сезон получает «Гвардеец» из Скворцово Симферопольского района, в переходных матчах с 7-й командой премьер-лиги КФС сыграет севастопольский «Черноморец».

Но с этим решением тоже не все согласны. Например, «Рубин-Ялта», в зимнее межсезонье набравший просто бомбический для любительского турнира состав – коллектив явно рассчитывал на повышение в классе. Не понятно, что будет и со вступительными взносами команд – сыграна ведь лишь половина матчей турнира. Все эти вопросы будут обсуждены в среду, 10 июня, на совещании в РФФК (12.00), на который приглашены представители всех команд-участниц чемпионата, — сообщает «Крымский спорт».