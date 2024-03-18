10 лет — 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

В десяти точках Крыма развернуты флаги Республики и России! Такой акцией сегодня сотрудники МЧС, специалисты «КРЫМ-СПАС», совместно с членами регионального отделения «Российский союз спасателей» отметили День воссоединения Крыма с Россией.

Напомним, акция является ежегодной, однако в этот раз, это не только вершины гор, но другие знаковые места полуострова, находящиеся в зонах ответственности спасателей.

Сотрудники Джанкойского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» развернули флаги на острове с символичным названием Русский. Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны. Остров расположен на севере Крыма, именно через него в 1944 году проложили мост на полуостров: по нему шли, чтобы начать освобождение Крыма. На территории острова Русский установлен мемориальный комплекс, который посвящен воинам 4-го Украинского фронта, форсировавшим Сиваш в 1944-м.

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 7 человек совершили подъем на вершину Ак-Кая в Белогорском районе. На известной всему Крыму Белой скале, на высоте 325 метров над уровнем моря, сегодня развеваются флаги Российской Федерации, Республики Крым и «КРЫМ-СПАС».

Личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда установил сегодня флаги на мысе Казантип. Мыс вдается далеко в Азовское море, а часть его является заповедной.

Четыре спасателя Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» развернули флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской яйлы: горе Сююрю-Кая, на высоте 815 м над уровнем моря. Сотрудники совершили восхождение от Большого каньона, преодолев около 4-х км по сложному крутому рельефу.

Десять спасателей Судакского отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» выдвинулись сегодня рано утром на гору Сокол. Преодолев пешком около 2-х км личный состав совершил восхождение на высоту 473 м над уровнем моря и развернул на вершине флаги России и Крыма.

Одним из наиболее тяжелых восхождений является восхождение на гору Эклизи-Бурун, куда традиционно с утра направились ребята Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Из года в год Алуштинцы не изменяют своим правилам. Спасателям пришлось подниматься по достаточно крутому склону около 2, 5 часов. Преодолев маршрут длиной около 6 км, спасатели установили флаги на самой высокой точке горы Чатыр-Даг, на высоте 1 527 метров над уровнем моря.

Невозможно представить и Ай-Петри в этот день без развевающегося триколора. Спасатели Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС», не изменяя традиции, совершили восхождение и развернули флаги на высоте 1 234 м над уровнем моря.

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» подняли флаги России и Крыма у Братской могилы участников Евпаторийского десанта. Мемориал установлен в память об одном из самых героических и трагических событий в истории Крыма.

Спасатели Симферопольского отряда совершили подъём на гору Пахкал-Кая (Симферопольский район). Спасатели преодолели путь на автомобиле высокой проходимости, затем в пешем порядке поднялись по сложному скальному рельефу на вершину. Флаги России и Крыма развеваются на высоте 1 138 метров над уровнем моря.

Феодосийский аварийно-спасательный отряд водрузил флаг России и Крыма на хребте Тепе-Оба, на высоте 384 метра над уровнем моря.

Сегодня вся страна празднует 10-летие возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Спасатели не могут оставаться в стороне. У ребят хорошее, праздничное настроение, которым они поделились сегодня с крымчанами. Акция эта ежегодная, в этом году количество точек, на которых развернули флаги России и Крыма, соответствует количеству лет пребывания Крыма в составе России. Отряды, в зоне ответственности которых отсутствуют горы, развернули флаги в знаковых местах. Считаю, что сегодня, это важно как никогда. Никто не должен сомневаться, что Крым – это Россия, — прокомментировал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.