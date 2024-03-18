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10 лет — 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:47 18.03.2024

В десяти точках Крыма развернуты флаги Республики и России! Такой акцией сегодня сотрудники МЧС, специалисты «КРЫМ-СПАС», совместно с членами  регионального отделения «Российский союз спасателей» отметили День воссоединения Крыма с Россией.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Напомним, акция является ежегодной,  однако в  этот раз,  это  не только вершины гор, но другие знаковые места полуострова, находящиеся в зонах ответственности спасателей.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Сотрудники  Джанкойского  аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» развернули флаги на острове с символичным названием Русский. Этот небольшой кусочек земли на севере Крыма несет на себе груз тяжелейших боев в годы Великой Отечественной войны.  Остров расположен на севере Крыма, именно через него в 1944 году проложили  мост на полуостров: по нему шли, чтобы начать освобождение Крыма. На территории острова Русский установлен мемориальный комплекс, который посвящен воинам  4-го Украинского фронта, форсировавшим  Сиваш в 1944-м.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Спасатели Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 7 человек совершили подъем на вершину Ак-Кая в Белогорском районе.  На известной всему Крыму Белой скале, на высоте 325 метров над уровнем моря, сегодня развеваются флаги Российской Федерации, Республики Крым и «КРЫМ-СПАС».

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Личный состав Ленинского аварийно-спасательного отряда установил  сегодня   флаги   на мысе  Казантип.  Мыс вдается далеко в Азовское море, а часть его является заповедной.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Четыре спасателя Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» развернули  флаги у памятника партизанам на северном склоне Ай-Петринской  яйлы: горе Сююрю-Кая,  на высоте 815 м над уровнем моря.  Сотрудники  совершили восхождение от Большого каньона,  преодолев около 4-х км по сложному крутому рельефу.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Десять   спасателей  Судакского отряда  ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» выдвинулись сегодня рано утром на гору Сокол. Преодолев пешком около 2-х км личный состав совершил восхождение на высоту 473 м над уровнем моря и  развернул на вершине флаги России и Крыма.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Одним из наиболее тяжелых восхождений является  восхождение на гору Эклизи-Бурун, куда традиционно с утра направились ребята Алуштинского аварийно-спасательного отряда. Из года в год Алуштинцы не изменяют своим правилам. Спасателям пришлось подниматься по достаточно крутому склону  около 2, 5 часов.  Преодолев маршрут длиной около  6 км, спасатели установили флаги на  самой  высокой  точке горы Чатыр-Даг, на  высоте 1 527 метров над уровнем моря.

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10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Невозможно представить  и Ай-Петри  в этот день без развевающегося триколора. Спасатели Ялтинского АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»,  не изменяя традиции, совершили восхождение и развернули флаги на высоте 1 234 м над уровнем моря.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Сотрудники Евпаторийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» подняли флаги России и Крыма у Братской могилы участников Евпаторийского десанта.  Мемориал  установлен в память об одном из самых героических и трагических событий  в истории Крыма.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Спасатели Симферопольского  отряда  совершили подъём на гору Пахкал-Кая (Симферопольский район). Спасатели преодолели путь на автомобиле высокой проходимости, затем в пешем порядке поднялись по сложному скальному рельефу на вершину. Флаги России и Крыма развеваются на высоте 1 138 метров над уровнем моря.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Феодосийский аварийно-спасательный отряд водрузил флаг России и Крыма на хребте Тепе-Оба, на высоте 384 метра над уровнем моря.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

Сегодня вся страна празднует 10-летие  возвращения Крыма в состав Российской Федерации. Спасатели не  могут оставаться в стороне. У ребят хорошее, праздничное  настроение, которым они поделились сегодня с крымчанами.  Акция эта ежегодная,  в этом году количество  точек, на которых развернули флаги России и Крыма,  соответствует количеству лет пребывания Крыма в составе России.  Отряды, в зоне ответственности которых отсутствуют горы, развернули флаги  в знаковых местах. Считаю, что сегодня, это важно как никогда. Никто не должен сомневаться, что  Крым – это Россия, — прокомментировал министр ЧС РК Сергей Садаклиев.

10 лет - 10 точек на карте. Где именно сотрудники МЧС водрузили сегодня флаги России и Крыма

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МЧС России в Крыму
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