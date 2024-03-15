 10 лет Крымской весне

В Госсовете РК прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией.

Обращаясь к собравшимся, Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал события 2014 года объединяющими.

События тех дней свежи в памяти их участников, крымчане все помнят до мелочей. Главным условием нашего общего успеха стало то, что мы не искали выгоды. Мы возвращались домой. Мы не сравнивали уровни жизни, не спрашивали, что у нас будут ремонтировать и благоустраивать, не выдвигали никаких условий. Это было внутреннее состояние, состояние души и сердца. Все понимали, что воссоединение Крыма с Россией – это поистине историческое событие… Впереди у нас – новые свершения и новые победы, — сказал Сергей Аксёнов, поблагодарив крымчан за труд и веру в нашу великую страну.

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что Крымская весна — это череда важнейших событий, наша отдельно прожитая жизнь.

В мартовские дни 2014 года нам удалось пройти свой путь, проведя референдум, мы подошли к высшей степени развития крымского общества. Я благодарен жителям республики за преданность своим сакральным ценностям и идеалам, истории, которую, несмотря на все сложности, мы сохранили в наших сердцах. В этом — сила крымского менталитета. Благодарю своих друзей Главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксёнова и почетного гражданина Крыма, Героя России Олега Евгеньевича Белавенцева, с которыми нас сплотила Крымская весна. Безусловно, жители полуострова благодарны нашему Президенту Владимиру Владимировичу Путину, который точно оценил происходящее в Крыму, поддержал наши устремления вернуться домой, в Россию. Крымский ребёнок наконец-то оказался в нежных руках Родины-матери, которая вот уже десять лет заботится о нем, оберегает его ото всех бед. Крымская весна важна и тем, что сплотила Русский мир, дала надежду русскому человеку на восстановление той мощи, которой обладала наша страна до развала Советского Союза. Сегодня, в период СВО, процессы, запущенные Крымской весной, имеют фундаментальное значение. Нам нужно строить свой новый Русский мир. Это сложная работа, но нам нужно прекратить подражание Западу и двигаться своим путем. Тогда у нас обязательно появятся новые Достоевские и Есенины, Айвазовские и Менделеевы, — заключил глава парламента Республики Крым.

В своем приветственном слове Герой Российской Федерации, Почетный гражданин Республики Крым Олег Белавенцев выразил уверенность, что потомки с благодарностью будут вспоминать события 2014 года, отмечая 20-летие, 30-летие и даже 100-летие Крымской весны:

Возвращаясь к 2014 году, хочу сказать, что весна 2014-го года — это был Божий промысел. Звезды сошлись так, что люди разного возраста, убеждений, образования и жизненного опыта собрались здесь в интересах защиты русского мира, нашего языка, традиций, истории, культуры и защиты всего ценного для наших предков, которые отстаивали Крым во все времена.

Он также поблагодарил руководство Крыма и депутатский корпус Республики за принятое 27 февраля 2014 года решение, назвав его единственно верным.

И на протяжении 10 лет мы видим как правильно Крым развивается. Это была большая командная работа под руководством нашего Президент, — резюмировал Белавенцев.

Заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Кирилл Степанов поздравил жителей Крыма с праздником, подчеркнув, что Крым уверенно идет вперед, успешно развивается и преображается на глазах.

За десять лет создана новая энергетическая и транспортная инфраструктура, построены и модернизированы сотни объектов промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. Освоен выпуск новых видов продукции, открыты новые медицинские центры, школы и детские сады, благоустроены парки и многое другое, — отметил Степанов.

Глава Крымской митрополии, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон назвал события десятилетней давности эпохальными.

10 лет назад, вся Россия с восхищением наблюдала за тем, что происходит в Крыму. Тогда мы не осознавали того, что это эпохальнейшее событие изменит курс и направление жизни всей России, изменит сознание и цели всех наших соотечественников, нашего государства. Мы видели только одно – удивительные люди поднялись, для того, чтобы защитить свою жизнь и земляков, которым грозил самый настоящий геноцид. Это был первый порыв, и мы это ощущали. Мы были уверены абсолютно, что они правы, и понимали, что это было действительно так: вопрос о жизни и смерти конкретных людей. Это был искренний порыв жертвенной любви к людям, — сказал митрополит Тихон.

Событием мирового значения назвал Крымскую весну почетный гость торжественного собрания народный артист Российской Федерации, кинорежиссер, председатель правления Союза кинематографистов России Никита Михалков. По его словам, в истории такого никогда не было — почти 100% жителей региона проголосовали за воссоединение с Россией. Приняли решение и осуществили его.

Русский мир всегда отличался очень важным качеством – жертвенность и сострадание. Специальная военная операция доказала, кто обладает такими качествами, а кто нет. Сегодня верующие люди всех конфессий, существующих в стране, ведут борьбу против нового порядка, который нам хотят навязать и навязывали в течение 30 лет, для того, чтобы мы поменяли свою корневую систему и решили, что нам предлагают то, к чему нужно стремиться. Россия — единственная страна в Европе, которая встала грудью против так называемого цивилизованного мира, предавшего традиционные ценности, не побоялась вступить в бой за свои корни, за свое будущее и прошлое. Потому что, предав это прошлое, мы не сможем увидеть будущее, — акцентировал народный артист РСФСР.

Вместе с тем, как сказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, тот факт, что Крым и Севастополь оказались «в чужом государстве — это страшный упрек всем нам, живущим в то время, и, прежде всего, тогдашним руководителям страны, которые на это пошли, это допустили». Он обратил внимание на веру и стремление крымчан «преодолеть этот упрек, чтобы на самом деле Крым вернулся в Россию!».

Сергей Аксёнов и Владимир Константинов вручили крымчанам государственные награды Российской Федерации и Крыма, почетные звания и благодарности Государственного Совета и Совета министров РК, а также паспорта юным жителям Республики.

Фото и материалы: пресс-службы Госсовета РК и Главы РК.