100 лет прожить: в Ялте с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии – полковник, Почётный гражданин города Ялта Сотников Анатолий Михайлович ушел на фронт в неполные 18 лет, командовал огневым взводом 45-мм орудий, форсировал Днепр, участвовал в освобождении Киев и многих городов Европы. За подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны I и II степени», орденом «Богдана Хмельницкого», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.». 10 лет назад был наблюдателем на Всекрымском референдуме, а сегодня помогает участникам СВО, поддерживает их родных и близких, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.