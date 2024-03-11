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100 лет прожить: в Ялте с юбилеем поздравили ветерана Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:59 11.03.2024

Вековой юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны, Почётный гражданин Ялты Анатолий Михайлович Сотников. Праздничные мероприятия в честь юбиляра прошли в отеле «Ялта – Интурист», где он долгие годы работал переводчиком.

Ветеран Великой Отечественной войны, гвардии – полковник, Почётный гражданин города Ялта Сотников Анатолий Михайлович ушел на фронт в неполные 18 лет, командовал огневым взводом 45-мм орудий, форсировал Днепр, участвовал в освобождении Киев и многих городов Европы. За подвиги удостоен четырех благодарностей Верховного Главнокомандующего, награжден орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны I и II степени», орденом «Богдана Хмельницкого», медалями «За отвагу», «За Победу над Германией 1941-1945 гг.». 10 лет назад был наблюдателем на Всекрымском референдуме, а сегодня помогает участникам СВО, поддерживает их родных и близких, — отмечают в Отделе информационной политики Администрации города Ялта. 

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источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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