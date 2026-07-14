100 студотрядовцев из 12 регионов — и крымчане тоже — проходят практику в больницах Оренбургской области

В Оренбургской области дан старт новому трудовому сезону Всероссийского студенческого медицинского отряда «Яшма». Масштабный проект, реализуемый Оренбургским региональным отделением Российских студенческих отрядов, в этом году объединил 100 будущих медиков из 12 регионов России, среди которых особое место занимают студенческие отряды из Республики Крым.

С 13 июля по 26 августа молодые специалисты из Воронежской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской и Рязанской областей, Забайкальского края, Республики Крым, Республики Мордовия, Москвы и Севастополя будут проходить практику в 13 медицинских организациях Оренбурга и Оренбургской области. Они займут должности фельдшеров, медицинских сестер, младших медицинских сестер по уходу за больными, санитаров и сотрудников служебных помещений. Для 12 несовершеннолетних студентов этот проект станет первым трудовым опытом в системе здравоохранения.

Ключевая цель проекта «Яшма» — предоставить студентам медицинских направлений уникальную возможность получить бесценный практический опыт в реальных условиях работы больниц. Участники будут работать под руководством опытных наставников, знакомиться с устройством регионального здравоохранения и применять на практике знания, полученные в колледжах и вузах.

Для наших больниц это мощная поддержка, а для студентов — бесценный практический опыт в реальных условиях. Сделаем всё, чтобы их работа была максимально продуктивной, а пребывание в Оренбуржье — комфортным, — подчеркнул губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев. Участие студенческих отрядов Республики Крым в таком масштабном всероссийском проекте, как «Яшма», — это исключительная возможность для наших ребят. Мы гордимся тем, что наши будущие медики демонстрируют высокий уровень подготовки и готовность к ответственной работе. Для студотрядовцев Крыма это не просто практика, это шанс проявить себя за пределами региона, показать свои навыки и умения в реальных условиях оренбургских больниц, а также обменяться опытом с коллегами из других субъектов Российской Федерации. Мы активно работаем над тем, чтобы открывать и расширять подобные горизонты для нашей молодежи, предоставляя им уникальные возможности для профессионального и личностного роста, укрепляя межрегиональные связи и способствуя формированию единого медицинского сообщества страны, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Проект проводится в Оренбуржье уже третий год. По итогам прошлого сезона 96% студентов положительно оценили полученный опыт, а 59% заявили о готовности рассмотреть Оренбургскую область для дальнейшего трудоустройства. Помимо работы, для студентов запланированы образовательные лекции от ведущих специалистов здравоохранения, а также насыщенная спортивная, творческая и экскурсионная программа.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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