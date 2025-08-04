100 тысяч человек и 300 событий: Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» завершился

Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко отметил, как молодые творцы работают с темами национальной идентичности, сохранения традиций и патриотизма.

Важно сказать, что седьмой фестиваль «Таврида.АРТ» прошел в год 80-летия Великой Победы, год, который Президентом объявлен Годом защитника Отечества. И на мой взгляд, было видно, насколько сегодняшняя молодёжь трепетно относится к искусству, в частности, к песням военных лет. Все постановки, которые мы увидели, и постановка «Плечом к плечу: искусство и победа», – всё это сделано молодыми участниками «Тавриды». И честно говоря, испытываешь за них чувство большой гордости, потому что видно, во-первых, как они выросли, а во-вторых, сколько души и сердца вложили в исполнение этих песен, — сказал Сергей Кириенко.

В этом году Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» объединил на своей площадке широкий спектр форматов: музыкальные шоу, выступления звёздных артистов, театральные постановки, выставки, лекции и мастер-классы, встречи с общественными и культурными деятелями. Впервые программа фестиваля пополнилась театрально-цирковым шоу, книжной ярмаркой, а также съёмками известных кино- и медиапроектов.

Фестиваль «Таврида.АРТ» в этом году — это сразу пять фестивалей в одном, каждый посвящен своему творческому направлению. Зрители увидели разнообразный музыкальный лайн-ап и яркие шоу, созданные молодыми постановочными командами. Впервые на площадке появилось настоящее шапито. Наша книжная ярмарка — это более 3 тонн книг. Фестиваль ИИ-искусства показал, как традиции и культурное многообразие России сочетаются с технологичной современностью. Карнавальное шествие в этом году прошло через всю территорию арт-кластера и даже по воде. И это — интересная, но лишь малая часть нашей программы, — поделилась продюсер фестиваля «Таврида.АРТ» Виктория Чаплинская.

В одном пространстве зрителям фестиваля представили всё разнообразие российской культуры — музыку, кино, театр, литературу и изобразительное искусство. На главной сцене состоялась премьера музыкальной мультимедийной постановки «Плечом к плечу: искусство и победа», приуроченной к 80-летию Великой Победы. На сцене в совместном исполнении звёзд советской эстрады, «оживших» с помощью технологий искусственного интеллекта, и современных артистов прозвучали песни, популярные в годы Великой Отечественной войны: «В землянке», «Синий платочек», «Тёмная ночь» и другие. В новых и оригинальных аранжировках их представили хедлайнеры фестиваля TRITIA и VLADA MIRAVI, Сергей Нихаенко, артисты лейбла «Таврида.АРТ» группа «Снимки», резиденты арт-кластера, в числе которых Тёма Куба и сёстры MANTULINY, Илья ANOPRIEV и другие исполнители, а также приглашённые артисты. Кроме того, в постановке принял участие Духовой оркестр Академии Матусовского из Луганска.

Впервые в рамках фестиваля прошла благотворительная акция «Гитара для Победы», главная цель которой — оказать моральную поддержку российским военнослужащим и пациентам военных госпиталей. Все участники, зрители, гости, артисты и творческие коллективы могли присоединиться к ней и привезти с собой на фестиваль гитары, наборы струн, медиаторы, каподастры, чехлы и другие комплектующие и аксессуары. Акцию поддержали известные исполнители, партнеры фестиваля, крупных государственные компании и организаций. Денис Майданов передал гитару, с которой он выступал 10 лет. Также инструменты передали группа «Звери», группа 25/17, Саша ST, Женя Трофимов, Василий Пасечник. Кроме того, в акции приняли участие сотрудники МЧС, Первый канал, который передал гитару подписанную разными рок-гитаристами, патриотический проект от радио «Море», телерадиокомпания «Крым», научное шоу Rutube «Друзья шоу». Всего собрали более 250 гитар, а также струны и чехлы. Позже они будут переданы на фронт — в отряды на линии боевого соприкосновения и госпитали.

В День Воздушно-десантных войск на главной сцене фестиваля «Таврида.АРТ» прозвучало поздравление с 95-летием со дня основания воздушно-десантных войск. Со сцены прозвучало поздравление от Героя Российской Федерации, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Для гостей фестиваля выступила группа «Синева» — 7-я гвардейская десантно-штурмовая горная дивизия, фронтовая творческая бригада Воздушно-десантных Войск Российской Федерации и действующие бойцы Специальной военной операции.

В рамках театральной программы коллективы из разных городов России представили зрителями свои спектакли. Например, спектакль «Непокорённый Курск» основан на подлинных свидетельствах людей двух эпох: ветеранов Великой Отечественной войны и жителей Курского приграничья, чьи жизни изменились после августовских событий 2024 года. Постановка рассказала о судьбе народа сквозь призму личных историй. Национальный театр Карелии из Петрозаводска представил на фестивале спектакль-монолог «Вепсянка», о жизни Героя Советского Союза Анны Лисицыной. Спектакль не только раскрывает историю молодой девушки, которая в годы войны собирала информацию для советской армии, но и знакомит зрителя с особенностями вепсской культуры, даёт возможность узнать много нового о Республике Карелия. Непростой жизни русского народа в годы войны, особенно жизни женщины: её помощи в тылу, поддержке солдат на фронте и прощании с сыновьями, — был посвящён спектакль «Дорога на Берлин».

Снова в рамках фестиваля состоялся питчинг программы «#СВОёКИНО». На главном в стране питчинге военно-патриотического кино было представлено 59 художественных и документальных кино- и медиапроектов. Из них 31 проект был разработан участниками программы «#СВОёКИНО», ещё 28 проектов презентовали уже известные деятели киноиндустрии. В состав жюри вошли государственные и общественные деятели, представители фондов и грантодателей, а также кинопроизводственных компаний и стриминговых платформ, в их числе первый заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации, российский государственный деятель

Сергей Кириенко и заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Першин.

Также в рамках питчинга состоялось торжественное вручение медали Александра Твардовского — ведомственной награды Министерства культуры Российской Федерации. Её были удостоены 23 деятеля культуры, искусства и креативных индустрий.

На площадке выставочного пространства павильона контент-студии «Юг.Кино» было представлено несколько экспозиций, посвящённых тематике спецоперации и несколько выставок, посвящённых СВО и подвигу в Великой Отечественной войне. Увидеть лица героев СВО и защитников Донбасса можно на выставке «СВОи». Здесь представлены 30 портретов героев специальной военной операции из собрания Донецкого республиканского художественного музея. Тему специальной военной операции продолжила выставка членов Союза художников России Ивана Чухновского и Дмитрия Мясникова «Суровое время». Она представляет собой своеобразный художественный репортаж, где зарисовки из фронтовой жизни и быта соседствуют с портретами участников СВО.

Здесь же прошла и выставка работ Союза художников России и Творческого молодёжного сообщества изобразительного искусства «Символизм СВО: сквозь огонь к триумфу», включающая 25 пронзительных сюжетов о событиях на линии боевого соприкосновения и в находящихся недалеко от неё городах. Также частью экспозиции стала выставка «Сказы о памяти» — результат программы «#СВОёТВОРЧЕСТВО». Художники представили 23 картины по мотивам фронтовых историй участников и очевидцев СВО, выставку сопровождает аудиогид, специально созданный в рамках программ Академии «Меганом».

В рамках проекта «Великие люди Донбасса», созданного под кураторством Юлии Музыкантской, были представлены настоящие музейные предметы, связанные с великими людьми. В частности, картина донецкого художника Владислава Коровойченко «Республика роз» из собрания Художественного музея «Арт-Донбасс».

И наконец, вся территория арт-кластера превратилась в масштабную выставку детских рисунков, её украсили 65 000 работ финалистов конкурса «Палитра Первых», проводимого совместно с «Движением Первых», в которых юные художники показывают любовь к родному краю, его культуре и защитникам Отечества.

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка «Таврида.АРТ», организованная совместно с Союзом писателей России. Здесь было представлено 20 крупных издательств, а также федеральные библиотеки и цифровые проекты. Также для гостей книжной ярмарки были подготовлены интерактивные лекции, увлекательные мастер-классы, публичные дискуссии и автограф-сессии любимых писателей. В частности, эксперты и гости обсудили, как тексты становятся культурным кодом нации и что ждёт современную отечественную литературу завтра. Гостей ярмарки ждали творческие встречи со знаковыми писателями и поэтами современности, в том числе с писателем, драматургом, продюсером и общественным деятелем Олегом Роем и поэтом, членом Союза писателей России и Общественной палаты Анной Ревякиной.

На шоу саундтреков «Кино. Музыка. Мотор» для гостей в исполнении военного духового оркестра Черноморского флота и хора культурного центра МВД по Республике Крым прозвучали известные музыкальные темы к фильмам, снятым в живописных уголках Крымского полуострова — от советского кинематографа до современных сериалов.

В амфитеатре «Счастливцево» Академии творческих индустрий «Меганом» участники фестиваля познакомились с одноимённым творческим посёлком, открывшимся в Херсонской области. Он создан для молодых людей, школьников и активных граждан Новороссии, Донбасса и всей страны, заинтересованных в развитии культурной среды России. Для проведения конкурсов и мастер-классов Херсонская область предоставила 2 тонны арбузов и 1,5 тонны дынь.

Любителям киноиндустрии фестиваль запомнился тем, что на территории арт-кластера прошли съёмки известных проектов — на главной сцене сняли массовую сцену для второго сезона сериала «Ландыши», а в съёмочном павильоне совместно с VK состоялась запись трёх выпусков популярного шоу «По каверочку» на платформе VK Видео. Гости Фестиваля смогли послушать выступления артистов и присоединиться к программе в пространстве VK Музыки, найти тех, кто разделяет их интересы на площадке VK Знакомств, поучаствовать в розыгрыше подарков от мессенджера МАХ.

Также в рамках фестиваля состоялась презентация издания «Главные темы России: 2025. Каталог актуальных тем, значимых дат и историй для художественного осмысления». В него вошли предложения от всех субъектов страны и органов исполнительной власти, содержащие ключевые сюжеты, которые могут стать основой для новых творческих произведений.

Первый Фестиваль искусственного интеллекта «Культурный код России» на «Тавриде» объединил 70 участников из 20 регионов России и одного гостя из Республики Беларусь. Жюри из шести экспертов в области цифрового искусства оценило 116 видеороликов, созданных с помощью ИИ и посвящённых российскому культурному коду в различных его проявлениях — от живописи до народных традиций. Победителем стал Александр Шинкаревский из Симферополя с работой «Ванюша».

Впервые в истории на площадке арт-кластера установили настоящее шапито, и центральным событием его программы стал театрально-цирковой спектакль «Дорога в лето», приуроченный к 165-летию со дня рождения А. П. Чехова. Над спектаклем работали 47 молодых творцов из 19 регионов России.

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Эксклюзивно в Крыму только для гостей фестиваля «Таврида.АРТ» — группы «Звери», «Моя Мишель», 25/17. Также в лайн-апе — ST, группы «Пелагея», «Комната культуры», Beautiful Boys и VLADA MIRAVI. Впервые на «Тавриде» выступили Владимир Кузьмин, Асия, LYRIQ и TRITIA. Специальным гостем стала AY YOLA. Дополнили лайн-ап региональные артисты с аутентичным звучанием, переосмысливающие фольклор в современных жанрах: ШЫП ЛИЙ, FANZIL, HAGRIN, Inna Syberia, AYAA, Яна Крапива, ПОЛЮШКА, UZORITSA, «У ЕН», BLIZKEY, Rozalia.

Также у молодых артистов появилась возможность выйти на сцену со звёздными исполнителями — в рамках фестиваля состоялось 12 совместных выступлений резидентов арт-кластера с хедлайнерами: в дуэте выступили «Моя Мишель» и солист группы СНИМКИ Егор Синицын, группа «Пелагея» и Тёма Куба. А артисты Женя Трофимов и NANSI & SIDOROV исполнили песню «Вторая весна», которая стала одним из главных саундтреков к сериалу «Ландыши. Такая нежная любовь».

Звёзды привезли на фестиваль свои постановки: музыкально-драматический концерт «Жил такой парень» о судьбе Василия Шукшина в исполнении Андрея Мерзликина, а также моноспектакль «Почему я?» в исполнении Иры Горбачёвой.

На масштабном шоу электронной музыки «Синтез времени» выступили диджееи из стран БРИКС. Хедлайнерами шоу стали специальный гость от VK Музыки — DJ LEONID RUDENKO — один из первых российских диджеев, покоривших европейские чарты, автор международных хитов и ремиксов и DJ KAKA из Китая — участница международных фестивалей в Китае, Европе и США, трижды входившая в мировой рейтинг DJ MAG TOP 100.

Ценители уличного искусства стали свидетелями создания новых арт-объектов, в формате открытой мастерской они наблюдали за работой уличного художника Юрия Вольфовича. Он создал новый экспонат для арт-парка «Таврида», каллиграфически расписав три матрёшки, символизирующие мир, любовь и искусство.

Мы рады стать частью масштабного летнего Фестиваля «Таврида.АРТ». Все три дня мероприятия наша большая команда чувствовала невероятную энергию, позитив и креативный настрой тысяч молодых талантливых ребят со всей России, принимавших участие в спортивных и творческих активностях на локации Сбера. Также мы установили на территории арт-кластера «Таврида» уникальный арт-объект из трёх расписных матрёшек. Их автор — талантливый художник Юрий Вольф. В основу орнамента легли три ключевых слова, отражающие дух этого прекрасного места: Мир, Любовь, Искусство. Уверен, что наш яркий арт-объект станет новой точкой притяжения для всех гостей арт-кластера и будет напоминать о важности единства творчества, технологий и самобытности русских сюжетов для развития молодёжи, — отметил Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

По сложившейся традиции гости фестиваля объединились в карнавальном шествии. 3500 участников представили богатое культурное наследие нашей страны в образах, посвящённых мифологическим и эпическим образам, аутентичных костюмах и нарядах, отражающих синтез традиций и современности. На площадке «Гастро.Юг» все желающие могли познакомиться с традиционными кухнями южных регионов нашей страны и продегустировать более 50 блюд от 25 поваров-творцов со всей России. В выставочном павильоне «АРТ-ЭКСПО: Мерч.Универмаг» площадью 3,5 тысячи квадратных метров локальный мерч и сувенирную продукцию представили Московская, Нижегородская, Рязанская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Коми и Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь разместились коллекции одежды локальных брендов и молодых дизайнеров.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»