104 заразившихся, 21 выздоровевший, 4 умерших – «ковидная» сводка минувших суток в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов сообщил о регистрации 104 новых случаев коронавирусной инфекции в Крыму.

За 24 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 104 случая коронавирусной инфекции, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 72 выявлены при обращении за медицинской помощью, 31 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, — отметил Аксёнов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 025 человек.

Количество выздоровевших за сутки — 21 человек, выздоровевших за весь период – 37 089 человек. Общее число заразившихся COVID-19 в Крыму – 39 973. За минувшие сутки в «ковидных» госпиталях скончались 4 пациента. Всего коронавирус в Крыму унес жизни 1190 человек.