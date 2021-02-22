1078 жителей осажденного Севастополя получили федеральные удостоверения

В настоящее время в городе проживает 1082 жителя осажденного Севастополя. В связи с принятием Закона о приравнивании указанных лиц к ветеранам Великой Отечественной войны, органами соцзащиты уже выдано 1078 новых удостоверений федерального образца.

Выдача удостоверений началась в конце 2020 года. На сегодня у нас остались не выданными лишь 4 удостоверения. Это связано с самочувствием ветеранов. Как только состояние их здоровья улучшиться, специалисты соцзащиты вручат им удостоверения на дому. Кроме того, жители осажденного Севастополя, которые проживают в других регионах России так же получили соответствующий статус и удостоверения. На сегодняшний день – это 14 человек. Воспользоваться положенными мерами соцподдерки они смогут по месту своего проживания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Жанну Финогенову.

По словам начальника управления социального обслуживания, речь идет о второй пенсии для лиц, имеющих инвалидность. Причем пенсия им назначается в беззаявительном порядке с 1 октября 2020 года. Появилось право и на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем, кто не нуждается в жилье, положена компенсация за капремонт в размере 100 тысяч рублей. За такой компенсацией уже обратились 54 жителя осажденного Севастополя. Первые выплаты планируется произвести в марте текущего года.

Право на компенсацию имеют ветераны, проживающие на территории Севастополя постоянно более пяти лет в жилом помещении или его части, которое принадлежит им на праве собственности и является для них единственным жильем, — отмечает чиновник.

Среди других дополнительных социальных гарантий и льгот, которые приобрели жители осажденного Севастополя: дополнительная выплата ко Дню Победы из средств бюджета Москвы, льготы на ЖКУ, санаторно-курортное лечение, льготы по медицинскому обслуживанию и др.