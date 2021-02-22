Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 1078 жителей осажденного Севастополя получили федеральные удостоверения

crimeapress_news

реклама в крыму
1078 жителей осажденного Севастополя получили федеральные удостоверения
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

1078 жителей осажденного Севастополя получили федеральные удостоверения

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:01 22.02.2021

В настоящее время в городе проживает 1082 жителя осажденного Севастополя. В связи с принятием Закона о приравнивании указанных лиц к ветеранам Великой Отечественной войны, органами соцзащиты уже выдано 1078 новых удостоверений федерального образца.

Выдача удостоверений началась в конце 2020 года. На сегодня у нас остались не выданными лишь 4 удостоверения. Это связано с самочувствием ветеранов. Как только состояние их здоровья улучшиться, специалисты соцзащиты вручат им удостоверения на дому. Кроме того, жители осажденного Севастополя, которые проживают в других регионах России так же получили соответствующий статус и удостоверения. На сегодняшний день – это 14 человек. Воспользоваться положенными мерами соцподдерки они смогут по месту своего проживания, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления социального обслуживания Департамента труда и социальной защиты населения Жанну Финогенову.

По словам начальника управления социального обслуживания, речь идет о второй пенсии для лиц, имеющих инвалидность. Причем пенсия им назначается в беззаявительном порядке с 1 октября 2020 года. Появилось право и на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий. Тем, кто не нуждается в жилье, положена компенсация за капремонт в размере 100 тысяч рублей.  За такой компенсацией уже обратились 54 жителя осажденного Севастополя. Первые выплаты планируется произвести в марте текущего года.

Право на компенсацию имеют ветераны, проживающие на территории Севастополя постоянно более пяти лет в жилом помещении или его части, которое принадлежит им на праве собственности и является для них единственным жильем, — отмечает чиновник.

Среди других дополнительных социальных гарантий и льгот, которые приобрели жители осажденного Севастополя: дополнительная выплата ко Дню Победы из средств бюджета Москвы, льготы на ЖКУ, санаторно-курортное лечение, льготы по медицинскому обслуживанию и др.

Полный перечень мер соцподдержки, которые получили жители осажденного Севастополя после приобретения федерального статуса мы свели в информационный буклет, который будет направлен каждому ветерану, — сообщила Жанна Финогенова.

1078 жителей осажденного Севастополя получили федеральные удостоверения

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.