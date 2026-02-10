1138 крымских гостевых домов прошли регистрацию в рамках нового закона

Мы проводили анализ. Сегодня, когда тарифы относительно урегулированы количеством потребляемого ресурса, на гостевой дом в 15 номеров при учете повышения тарифов, которые будут потом платить за газ, воду, свет, – это на круг года 30 тысяч рублей. То есть было больше возмущений, нежели люди разобрались и поняли, что нет большей затратной части, при этом ты не прячешься, не закрываешься на замок, – прокомментировал гость эфира.

В целом же, по словам главы профильного комитета Госсовета, сегодня крымский бизнес понял, что работать «в белую» гораздо выгоднее, чем прятаться в «серых зонах».

Об этом говорят цифры. От нашей курортной отрасли в 2025 году поступлений в 2 раза больше в бюджеты всех уровней, чем в 2024-м году. А эти все деньги идут опять же на развитие Крыма с точки зрения его дальнейшей большей привлекательности. И бизнес понимает, что, платя налоги, он инвестирует и в себя, и завтра в Крым будут ехать все больше гостей, – сказал Тихончук.

Он отметил, что зарегистрированные гостевые дома в минувшие новогодние праздники уже были в числе средств размещения, которые принимали гостей.

Крым в целом на 30% гостей больше на новогодние праздники посетили, практически 300 тысяч. Работали более 350 средств размещения», – поделился глава комитета.

Тихончук заметил, что в отелях Крыма даже зимой отдыхает много гостей, что стало возможным благодаря строительству новых дорог и развитой логистике.

К нам приехать в Крым из Краснодарского края, из Ростова, из исторических регионов – это считанные часы, поэтому люди едут, отдыхают, оздоравливаются, а для экономики Крыма это большой плюс, – подытожил гость эфира.

источник: РИА Новости Крым