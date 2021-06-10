12 июня в сообществе конкурса «Большая перемена» пройдет акция «Добрая суббота»

Участники «Большой перемены» создадут праздничное настроение россиянам в День России.

12 июня в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдет традиционная акция «Добрая суббота», посвящённая празднованию Дня России.

В день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР участники «Большой перемены» украсят улицы и дворы своих городов и сёл в цветах триколора.

Принять участие в акции могут школьники из всех регионов России. Для этого необходимо украсить дома, дворы или улицы своего родного города, опубликовать фото и видео в сообществе «Большая перемена» ВКонтакте и в своих социальных сетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота #МояРоссия.

На сайте bolshayaperemena.online продолжается регистрация участников на основной конкурс «Большая перемена», который реализуется в рамках Национального проекта «Образование». В этом году в нем могут принять участие школьники 5-10 классов и студенты колледжей. Регистрация открыта до 15 июня 2021 года.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Росмолодежи.

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и ВВПОД «Юнармия».

По информации АНО «Россия – страна возможностей».