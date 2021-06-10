12 июня в сообществе конкурса «Большая перемена» пройдет акция «Добрая суббота»

Участники «Большой перемены» создадут праздничное настроение россиянам в День России.
12 июня в сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – пройдет традиционная акция «Добрая суббота», посвящённая празднованию Дня России.
В день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР участники «Большой перемены» украсят улицы и дворы своих городов и сёл в цветах триколора.
Принять участие в акции могут школьники из всех регионов России. Для этого необходимо украсить дома, дворы или улицы своего родного города, опубликовать фото и видео в
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Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение школьников.
Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Росмолодежи.
Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group, АНО «Национальные приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «РЖД» и ВВПОД «Юнармия».
По информации АНО «Россия – страна возможностей».
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