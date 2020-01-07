12 января Херсонесский музей подведет итоги конкурса на лучшую новогоднюю игрушку

Все, кто побывал в Херсонесском музее в эти праздничные дни и прогуливался по Византийскому дворику, видел красивую ёлку, декорированную поделками участников конкурса «Новогодняя ёлочная игрушка»: рождественскими веночками из шишек и хвои, цветными шариками из пластика, бисера, пуговиц и мишуры, звёздами из блестящих гирлянд, снежинками из бусин, животными из войлока. Итоги конкурса подведут уже праздников (12 января).

Новогодних поделок оказалось так много, что мы решили нарядить ими также ёлки в залах Античной и Византийской экспозиций. На сегодняшний день в музее собрана коллекция более чем из 250 игрушек, сделанных юными мастерами. Награждение победителей конкурса состоится 12 января в 14:00. Принять участие и принести игрушку в Музей можно до 9 января 2020 года, — сообщает пресс-служба музея.

Елочные украшения принимаются администратором ежедневно на центральной входной группе музея-заповедника «Херсонес Таврический». Для участия необходимо заполнить анкету с указанием: ФИО автора работы, даты рождения, названия игрушки, учебного заведения, контактного номера телефона или e-mail, ФИО родителя. Также нужно отметить, является ли участник конкурса воспитанником художественной школы или изостудии.

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 5–8 лет, 9–12 лет, 13–16 лет. Жюри выберет десять призеров в каждой из трех возрастных категорий. Автор самой красивой игрушки будет награжден главным призом, — уточнили в музее.

Главные условия: размеры игрушки не должны превышать параметры 200 × 200 × 200 мм, а само украшение должно быть выполнено из прочного материала, устойчивого к природным условиям и иметь крепление для подвеса на ёлку. Форма материала и сюжет могут быть любыми.

Фото и материалы: пресс-служба Херсонесского музея-заповедника.