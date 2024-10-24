120 севастопольских школьников приняли участие в военно-патриотической игре «Защитники Отечества»

В течение двух дней в Севастополе в Парке «Патриот» проходила военно-патриотическая спортивная игра «Защитники Отечества», приуроченная к празднованию Дня подразделений специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступили Центр военно-патриотического воспитания учащейся молодежи при поддержке Парка «Патриот» Южного военного округа, Севастопольского регионального отделения ВООВ «Боевое братство» и Севастопольского полка войск национальной гвардии РФ.

В игре приняли участие 120 ребят в возрасте от 14 до 17 лет из школ № 4, 6, 23, 25, 32, 37, 54, 60, «Экотех+», гимназий № 2 и 10.

Игра проходила в несколько этапов, а также ребята поучаствовали в военно-исторической викторине.

Перед собой мы ставили задачу увлечь молодежь историей страны, историей Вооруженных сил России, показать ребятам, что учение работать в команде – навык необходимый во всех сферах нашей жизни. Ребята продемонстрировали сплоченность, ловкость и выносливость. Мы рады, что подобные игры находят отклик среди подростков, им интересен такой досуг с элементами соревнований, – цитирует пресс-служба директора Центра военно-патриотического воспитания учащейся молодежи Ивана Демидова.

По итогам соревнований определились следующие победители:

первое место получили учащиеся школы № 60 и гимназии № 10;

второе место заработали ученики школ № 32 и № 6;

третье место досталось ребятам из школы № 25 и гимназии № 2.

Соревнования прошли в рамках реализации целей и задач регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

источник: пресс-служба Правительства Севастополя