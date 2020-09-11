138 взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны уничтожены на востоке Крыма

В Керчи и Ленинском районе сотрудниками Главного управления МЧС России по Республике Крым проведена операция по обезвреживанию взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны.

Во время выполнения пиротехнических работ за прошедшие три дня на территории «Керчь-Крепость» сапёрами центра «Лидер» обнаружены 138 взрывоопасных предметов, общим весом 15 885 кг., которые впоследствии идентифицированы как фугасные авиационные бомбы ФАБ – 2000 в количестве 6 единиц (весом 2000 кг. каждая), ФАБ – 1000 в количестве 2 единиц (весом 1000 кг. каждая), ФАБ – 100 в количестве 16 единиц (весом 100 кг. каждая) и авиационные осколочные бомбы АО-2,5 (весом 2,5 кг. каждая), — сообщили в ГУ МЧС по РК.

Обнаруженные как крупнокалиберные, так и малокалиберные находки переданы специалистам пиротехникам Морского специального отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, которые вывезли их спецавтомобилями на Багеровский полигон, где с соблюдением всех мер безопасности уничтожили.

Отметим, что за последнюю неделю это второй случай обнаружения в таком количестве и такого веса взрывоопасных предметов.