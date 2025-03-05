14 марта круглый стол: «Севастополь – Патриотическая столица России. Старт второго десятилетия «возвращения в родную гавань»»

«Севастополь – Патриотическая столица России. Старт второго десятилетия «возвращения в родную гавань»» – такова тема Заседания «круглого стола», заседание которого пройдёт 14 марта в Севастопольской Морской библиотеке им Адмирала М.П. Лазарева. Его организует Институт стран СНГ в Севастополе.

В соответствии с годовым планом работы Институт стран СНГ в Севастополе при поддержке Института стран СНГ (г. Москва), Военно-научного общества Черноморского флота, Союза журналистов Севастополя, Севастопольской Морской библиотеки им. М.П. Лазарева, представителей научной общественности и экспертного сообщества Города-Героя проводят Заседание «круглого стола» на тему: «Севастополь – Патриотическая столица России. Старт второго десятилетия «возвращения в родную гавань»».

Как отметил исполнительный директор Института Стран СНГ в г. Севастополе Сергей Горбачёв, вынесенная на обсуждение тема актуализирована контекстом знаковых юбилеев этого года: 80-летия Великой Победы – победоносного окончания Великой Отечественной и Второй мировой войн, 170-летия событий Первой обороны Севастополя в Крымскую войну, 11-летия Севастопольской-Крымской-Русской весны. Неслучайно 2025 год объявлен Годом Защитника Отечества. Важны его контекст и фон – четвёртый год идёт Специальная военная операция.

На «круглый стол» приглашаются представители научной общественности, общественно-политических организаций, политические практики, участники Севастопольской-Крымской-Русской весны, ветераны Военно-Морского Флота, другие интересующиеся данной темой лица. Вход на заседание – свободный.

К обсуждению предлагаются актуальные вопросы, связанные с ролью и значением Города-Героя Севастополя в Истории Отечества, в его Новейшем периоде. Предлагается оценить сегодняшнее состояние дел в нашем субъекте Федерации, городе федерального значения, особый статус которого определяется сущностным предназначением Севастополя как главной базы Черноморского флота, морской крепости Юга России.

Направления дискуссии:

Севастополь – Патриотическая столица России: обоснована ли претензия на столь высокий неофициальный статус? Соответствует ли сегодня город ему?

Каким должно быть главное содержание Года Защитника Отечества в Севастополе? Особенности нашего субъекта Федерации в организации и практике патриотического, военно-патриотического воспитания, исторического просвещения.

Практика музейного дела, работы по увековечению памяти защитников Родины всех поколений.

Проблемы воспитания молодёжи, обеспечения преемственности и связи поколений.

Особенности информационного обеспечения и сопровождения мероприятий патриотической направленности в период идущей СВО.

Оценка результативности работы, конкретные предложения по её совершенствованию (в соответствии с направлениями дискуссии).

Дата и время проведения: 14 марта, с 13.00 до 16.00. Начало регистрации – в 12.30. Регламент выступления – до 10 мин.

источник: Институт стран СНГ в г. Севастополе

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