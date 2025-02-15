15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Комментарий Сергея Аксёнова

Воины-интернационалисты – это патриотический авангард России. Они отстаивали интересы нашей страны в горячих точках мира, их мужество и героизм, верность долгу и любовь к Родине – достойный пример для молодежи, для всех нас.

В 2014 году многие ветераны Афганистана вступили в ряды народного ополчения Крыма, внесли большой вклад в победу Крымской весны, в поддержание мира и стабильности на нашей земле, и сегодня они много делают для поддержки СВО и наших воинов, для защиты полуострова от врагов, приближают разгром нацизма.

Вечная память павшим бойцам! Низкий поклон нашим героям! – говорится в комментарии Главы Крыма.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым