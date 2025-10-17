Прямо сейчас:
Главная | Актуально | 17 медалей завоевали спортсмены-севастопольцы на Первенстве и Чемпионате ЮФО и СКФО по радиоспорту
Новости Республики
17 медалей завоевали спортсмены-севастопольцы на Первенстве и Чемпионате ЮФО и СКФО по радиоспорту

17 медалей завоевали спортсмены-севастопольцы на Первенстве и Чемпионате ЮФО и СКФО по радиоспорту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:22 17.10.2025

Спортсмены Севастопольской станции юных техников успешно выступили на Первенстве и Чемпионате Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по радиоспорту. Соревнования проходили в Симферопольском районе и собрали около 100 участников из Симферополя, Ялты, Красногвардейского района, Ставропольского и Краснодарского краёв, а также Республики Татарстан.

В течение двух дней участники демонстрировали своё мастерство в поиске радиомаяков на местности и скорости прохождения дистанций. В заключительный день состоялась эстафета – уже второй раз в этом году в рамках данных соревнований.

Результаты наших спортсменов в соревнованиях ЮФО:

1 место. Маргарита Галянская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)
1 место. Мария Латушко — радиоориентирование (девушки до 17 лет)
1 место. Мария Латушко — спринт (девушки до 17 лет)
1 место. Святослав Матвеев — спринт (юноши до 17 лет)
1 место. Алексей Чистяков — спринт (мальчики до 13 лет)
2 место. Евгений Борисенко — спринт (мальчики до 13 лет)
2 место. Евгений Борисенко — радиоориентирование (мальчики до 13 лет)
3 место. Дарина Кекина — радиоориентирование (девочки до 13 лет)
3 место. Мария Приварская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)

Узнайте больше:  Важно: названы объекты, владельцы которых должны заплатить налог до 1 декабря

По сумме двух дней соревнований:

1 место. Мария Латушко
1 место. Никита Трофимов
2 место. Евгений Борисенко
2 место. Дарина Кекина
3 место. Святослав Матвеев

Эстафета:

2 место. Евгений Борисенко, Тимофей Филип, Алексей Чистяков
3 место. Лев Боровков, Никита Трофимов, Даниил Чернятин
3 место. Дарина Кекина, Святослав Матвеев, Иван Осипов

Всего на счету нашей команды — 17 медалей различного достоинства. Поздравляем спортсменов и тренеров Анну и Светлану Евстигнеевых с отличными результатами и достойным выступлением на соревнованиях! — отмечают в пресс-службе Севастопольской станции юных техников. 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 128

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x