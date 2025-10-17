17 медалей завоевали спортсмены-севастопольцы на Первенстве и Чемпионате ЮФО и СКФО по радиоспорту

В течение двух дней участники демонстрировали своё мастерство в поиске радиомаяков на местности и скорости прохождения дистанций. В заключительный день состоялась эстафета – уже второй раз в этом году в рамках данных соревнований.

Результаты наших спортсменов в соревнованиях ЮФО:

1 место. Маргарита Галянская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)

1 место. Мария Латушко — радиоориентирование (девушки до 17 лет)

1 место. Мария Латушко — спринт (девушки до 17 лет)

1 место. Святослав Матвеев — спринт (юноши до 17 лет)

1 место. Алексей Чистяков — спринт (мальчики до 13 лет)

2 место. Евгений Борисенко — спринт (мальчики до 13 лет)

2 место. Евгений Борисенко — радиоориентирование (мальчики до 13 лет)

3 место. Дарина Кекина — радиоориентирование (девочки до 13 лет)

3 место. Мария Приварская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)

По сумме двух дней соревнований:

1 место. Мария Латушко

1 место. Никита Трофимов

2 место. Евгений Борисенко

2 место. Дарина Кекина

3 место. Святослав Матвеев

Эстафета:

2 место. Евгений Борисенко, Тимофей Филип, Алексей Чистяков

3 место. Лев Боровков, Никита Трофимов, Даниил Чернятин

3 место. Дарина Кекина, Святослав Матвеев, Иван Осипов