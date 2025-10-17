17 медалей завоевали спортсмены-севастопольцы на Первенстве и Чемпионате ЮФО и СКФО по радиоспорту

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: спорт в Крыму
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 22:22 17.10.2025
В течение двух дней участники демонстрировали своё мастерство в поиске радиомаяков на местности и скорости прохождения дистанций. В заключительный день состоялась эстафета – уже второй раз в этом году в рамках данных соревнований.
Результаты наших спортсменов в соревнованиях ЮФО:
1 место. Маргарита Галянская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)
1 место. Мария Латушко — радиоориентирование (девушки до 17 лет)
1 место. Мария Латушко — спринт (девушки до 17 лет)
1 место. Святослав Матвеев — спринт (юноши до 17 лет)
1 место. Алексей Чистяков — спринт (мальчики до 13 лет)
2 место. Евгений Борисенко — спринт (мальчики до 13 лет)
2 место. Евгений Борисенко — радиоориентирование (мальчики до 13 лет)
3 место. Дарина Кекина — радиоориентирование (девочки до 13 лет)
3 место. Мария Приварская — радиоориентирование (девушки до 15 лет)
По сумме двух дней соревнований:
1 место. Мария Латушко
1 место. Никита Трофимов
2 место. Евгений Борисенко
2 место. Дарина Кекина
3 место. Святослав Матвеев
Эстафета:
2 место. Евгений Борисенко, Тимофей Филип, Алексей Чистяков
3 место. Лев Боровков, Никита Трофимов, Даниил Чернятин
3 место. Дарина Кекина, Святослав Матвеев, Иван Осипов
Всего на счету нашей команды — 17 медалей различного достоинства. Поздравляем спортсменов и тренеров Анну и Светлану Евстигнеевых с отличными результатами и достойным выступлением на соревнованиях! — отмечают в пресс-службе Севастопольской станции юных техников.
