171 водитель в Крыму осужден за управление транспортными средствами в состоянии опьянения

В Крыму в первом квартале 2024 года осужден 171 водитель, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).

По результатам рассмотрения судами уголовных дел 30 осужденным назначено наказание в виде реального лишения свободы на определенный срок, 9 гражданам назначены принудительные работы, 7 – лишение свободы условно, 113 – обязательные работы, 9 – штраф. Виновные лица лишены права управления всеми видами транспортных средств на определенные сроки. При этом 36 лиц ранее уже были осуждены за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в прокуратуре РК.

По 80 уголовным делам постановлены решения о конфискации транспортных средств, по 3 уголовным делам у виновных изъяты денежные средства, соответствующие стоимости подлежащего конфискации транспорта.

Напоминаем, что за совершение указанного преступления предусмотрено наказание вплоть до 3 лет лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок до 6 лет и, согласно ст. 104.1 УК РФ, конфискацией транспортного средства.