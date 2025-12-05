18 декабря — презентация Индекса туристической привлекательности регионов России – 2025. Можно увидеть в прямой эфире

Индекс отражает уровень туристического потенциала субъектов РФ и формируется на основе единых критериев: природно-рекреационных ресурсов, транспортной доступности, качества сервиса и безопасности, а также маркетинговой активности регионов. Исследование позволяет отслеживать динамику развития туристской инфраструктуры, выявлять точки роста и служит ориентиром как для туристов и инвесторов, так и для региональных органов власти.

Формирование Индекса осуществляется научно-образовательным консорциумом «Устойчивый туризм» при поддержке Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, Русского географического общества, Общенационального союза индустрии гостеприимства и других отраслевых организаций.

Начало трансляции: 18 декабря, 10:00

Ссылка для просмотра

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма