18 лет лишения свободы — приговор крымчанину, который пытался подорвать машину Главы Крыма Сергея Аксёнова

Южный окружной военный суд приговорил крымчанина Игоря Корчинского к 18 годам колонии за попытку подрыва машины главы Крыма Сергея Аксенова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

С 16 апреля по 13 июня 2023 года Корчинский получил задание совершить в Симферополе террористический акт — взрыв автомобиля с находящимся в нем главой Республики Крым Аксеновым С. В. Осуществлял слежку за главой Республики Крым, изучил предполагаемое место совершения преступления, а также нанес на карту предполагаемый маршрут движения автомобиля к месту планируемого взрыва. Приговором суда он признан виновным и ему назначено 18 лет лишения свободы, первые 4 года в тюрьме со штрафом в размере 350 тыс. рублей, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, фигурант в декабре 2022 года согласился на предложение сотрудника Службы безопасности Украины на сотрудничество против РФ, с декабря 2022-го по апрель 2023 года он прибыл в город Запорожье Запорожской области, где обучался обращению со взрывчаткой. Он тренировался устанавливать ее на автомобиль и безопасно отходить с места, а также получил навыки конспирации, слежки, визуального наблюдения и изменения внешности.

Для взрыва машины Аксенова фигурант получил координаты тайника, из которого извлек взрывчатку, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В отношении Корчинского возбудили дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (попытка теракта), ст. 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), п. «в» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка взрывчатых веществ) УК РФ.

источник: ТАСС