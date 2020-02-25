Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | 18 марта «Ночные волки» устроят мотопробег по случаю годовщины Русской весны в Крыму

crimeapress_news

18 марта «Ночные волки» устроят мотопробег по случаю годовщины Русской весны в Крыму
Фото: "Известия"

18 марта «Ночные волки» устроят мотопробег по случаю годовщины Русской весны в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:22 25.02.2020

В ознаменование шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией 18 марта в Крыму состоится праздничный автомотопробег. Об этом сообщает пресс-служба мотоклуба «Ночные волки».

Состоится праздничный автомотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные волки» и все желающие, — говорится в сообщении.

В конечной точке автомотопробега — на площадке у горы Гасфорта (под Севастополем) в этот день состоится праздничный концерт и «воздушный вальс» парапланеристов.

18 марта «Ночные волки» устроят мотопробег по случаю годовщины Русской весны в Крыму

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.