18 марта «Ночные волки» устроят мотопробег по случаю годовщины Русской весны в Крыму

В ознаменование шестой годовщины воссоединения полуострова с Россией 18 марта в Крыму состоится праздничный автомотопробег. Об этом сообщает пресс-служба мотоклуба «Ночные волки».

Состоится праздничный автомотопробег «Симферополь — Севастополь — гора Гасфорта», в котором примут участие ополченцы, участники событий февраля-марта 2014 года, члены мотоклуба «Ночные волки» и все желающие, — говорится в сообщении.

В конечной точке автомотопробега — на площадке у горы Гасфорта (под Севастополем) в этот день состоится праздничный концерт и «воздушный вальс» парапланеристов.